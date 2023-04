Rząd rozpoczął obrady; zajmie się m.in. o Wieloletnim Planem Finansowym Państwa i nowelą prawa geologicznego i górniczego

Rząd we wtorek po godz. 11 rozpoczął obrady, podczas których zajmie się m.in. projektem ws. Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2023-2026, nowelizacją prawa geologicznego i górniczego, a także projektem dotyczącym funduszu osłony rolników przed upadkiem firm skupujących bądź przetwórczych.

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2023-2026, ma stanowić podstawę przygotowania założeń projektu budżetu państwa oraz projektu ustawy budżetowej na przyszły rok.

Ponadto ministrowie zajmą się projektem nowelizacji Prawa geologicznego i górniczego. Projekt zakłada m.in. przepisy regulujące zasady podziemnego składowania dwutlenku węgla czy podziemne magazynowanie wodoru, a także wprowadzenie pojęcia złoża strategicznego.

Rząd będzie debatował też nad projektem ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa. Zakłada on, że podmioty skupujące produkty rolne będą musiały dokonywać wpłat na specjalny Fundusz Ochrony Rolnictwa, z którego mają być wypłacane rekompensaty dla rolników w przypadku upadłości firm zajmujących się np. skupem czy przetwórstwem.

Ministrowie zajmą się też projektem ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych. Propozycja przewiduje, że gospodarstwa rolne, a także branża przetwórcza będą miały ułatwienia w budowie mniejszych biogazowni rolniczych.

Rady Ministrów ma zająć się też projektem ustawy o wielkoobszarowych terenach zdegradowanych. Celem proponowanych rozwiązań jest "rozbrojenie" bomb ekologicznych związanych z wielkoobszarowymi terenami poprzemysłowymi. Przykładem takich terenów są tereny dawnych Zakładów Chemicznych "Zachem" w Bydgoszczy, Zakładów Chemicznych "Organika-Azot" w Jaworznie, byłych Zakładów Chemicznych "Tarnowskie Góry" w Tarnowskich Górach, Zakładów Przemysłu Barwników "Boruta" w Zgierzu.

Rząd będzie też debatował nad aktualizacją Krajowego Programu Reform. Jedna z części dokumentu poświęcona jest realizacji Krajowego Planu Obudowy oraz perspektyw jego wdrażania w kolejnym roku.

Ministrowie zajmą się też projektem nowelizacji ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii, który zakłada zwiększenie udziału źródeł odnawialnych w krajowym zużyciu energii, a także rozwój sektora energii zgodny z ambicjami redukcji emisyjności gospodarki i spełniania zobowiązań międzynarodowych. Celem projektu jest również transpozycja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.

Rząd zajmie się też projektem ustawy o ochronie małoletnich przed dostępem do treści nieodpowiednich w internecie. Projekt przewiduje, że dostawcy usługi dostępu do internetu zostaną zobowiązani do wprowadzenia bezpłatnego, skutecznego i prostego w obsłudze mechanizmu blokowania dostępu do treści pornograficznych w internecie.