Rząd rozpoczął obrady, zajmie się m.in. projektem dot. zwalczania nadużyć w komunikacji elektronicznej

Rząd we wtorek po godz. 11 rozpoczął obrady, podczas których zajmie się projektem ustawy o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej, projektem uchwały ws. ustanowienia programu budowy 1000 przyszkolnych hal sportowych oraz projektem ws. pomocy dla producentów rolnych.

Pierwszy z projektów, którym zajmie się Rada Ministrów - o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej - ma nałożyć na przedsiębiorców telekomunikacyjnych obowiązki i uprawnienia związane ze zwalczaniem nadużyć telekomunikacyjnych. Będą oni zobowiązani, w szczególności do podejmowania proporcjonalnych środków technicznych i organizacyjnych mających na celu przeciwdziałać nadużyciom w komunikacji elektronicznej oraz blokowania krótkich wiadomości tekstowych, które zawierają treści wyczerpujące znamiona smishingu (SMS-owe wyłudzenie danych) zgodne ze wzorcem wiadomości przekazanym przez CSIRT NASK blokowania połączeń głosowych, które mają na celu podszywanie się pod inną osobę lub instytucję.

Projekt ustawy penalizuje trzy wskazane nadużycia w komunikacji elektronicznej: tworzenie sztucznego ruchu, wysyłania smishingu lub dokonywania działań o charakterze CLI spoofingu (podszywanie się pod cudzy numer) w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub wyrządzenia innej osobie szkody.

Według projektodawców, proponowane rozwiązania mają służyć stworzeniu odpowiednich ram prawnych do podejmowania działań w zakresie zapobiegania nadużyciom w komunikacji elektronicznej przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych, a w dalszej perspektywie pozwolą w większym stopniu niż obecnie ograniczyć skalę nadużyć i chronić bezpieczeństwo użytkowników.

Rząd ma się zająć również projektem uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Program Olimpia - Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich".

W ramach tego programu dofinansowana zostanie z budżetu państwa realizacja hal sportowych o lekkiej konstrukcji. Są one - jak wskazano w wykazie prac legislacyjnych i programowych rządu - istotnie tańsze w budowie. Celem realizacji programu jest stworzenie i poprawienie warunków do całorocznego przeprowadzania zajęć wychowania fizycznego oraz treningu sportowego. Program ma zapewnić dostęp do kubaturowych obiektów sportowych szczególnie na obszarach wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miejskich.

Rada Ministrów zajmie się też projektem rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jego wnioskodawcą jest wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk.

Jak wynika z informacji o tym projekcie, jego autorzy proponują podwyższenie stawki pomocy dla pszczelarzy do przezimowanych rodzin pszczelich z 20 zł do 50 zł; umożliwienie udzielania pomocy podmiotom, które zobowiążą się do trwałego zaprzestania działalności połowowej na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej innej niż w sektorze rybołówstwa i akwakultury oraz w sektorze rolnym jako pomocy stałej.

Ponadto ministrowie zajmą się projektem uchwały w sprawie udzielenia zgody na dokonanie notyfikacji Komisji Europejskiej programu pomocy producentom rolnym, którzy ponieśli dodatkowe koszty w wyniku braku stabilizacji na rynku pszenicy lub kukurydzy spowodowanej agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.

W czwartek wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk zapowiedział, że rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku zakłóceń na rynku zbóż w związku z wojną w Ukrainie, otrzymają pomoc; będą to dopłaty do każdej sprzedanej tony pszenicy lub kukurydzy w okresie od 15 grudnia ub.r. do 31 maja br. Jak podano, w trakcie przygotowania jest odpowiednie rozporządzenie Rady Ministrów.