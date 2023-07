Rząd rozpoczął obrady, zajmie się m.in. projektem nowelizacji Prawa oświatowego

Rząd we wtorek po godz. 11 rozpoczął obrady, podczas których zajmie się m.in projektem dot. Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, a także propozycją zmian w Prawie oświatowym i projektem stanowiska do prezydenckiego projektu ustawy drogowej.

Zgodnie z porządkiem obrad, Rada Ministrów zajmie się propozycją przygotowaną przez resort nauki, zgodnie z którą za kształcenie podyplomowe wszystkich grup medycznych odpowiadać będzie jedna instytucja - Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.

Obecnie zadania dotyczące kształcenia podyplomowego w zawodach medycznych realizowane są przez dwa podmioty.

Za organizację i realizację elementów kształcenia podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów, fizjoterapeutów, diagnostów laboratoryjnych, ratowników medycznych oraz innych osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych, które wykonują zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia odpowiada Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.

Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych jest zaś monitorowane przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych.

Połączenie centrów minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział w październiku 2022 r. podczas inauguracji roku akademickiego 2022/2023 w CMKP.

Ministrowie będą też debatować nad projektem nowelizacji Prawa oświatowego. Projekt przewiduje wprowadzenie do systemu oświaty nowej placówki - branżowego centrum umiejętności (BCU), czyli zaawansowanej technologicznie placówki kształcenia, szkolenia i egzaminowania w danej dziedzinie zawodowej.

Projektowana ustawa stanowi realizację kamieni milowych dla reformy "Kadry dla nowoczesnej gospodarki - poprawa dopasowania umiejętności i kwalifikacji do wymogów rynku pracy w związku z wdrażaniem nowych technologii w gospodarce oraz zieloną i cyfrową transformacją", ujętej w KPO.

Rząd ma ponadto przyjąć projekt stanowiska do prezydenckiego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących regulacji stanu prawnego niektórych dróg ogólnodostępnych.

Prezydencki projekt (skierowany do Sejmu 15 maja br.) dotyczy ułatwienia nabywania przez gminy nieruchomości zajętych pod drogi, które pozostają w ich władaniu od co najmniej 20 lat, ale nie zostały zaliczone do kategorii dróg publicznych, a są drogami ogólnodostępnymi o utwardzonej powierzchni, po których odbywa się ruch pojazdów i pieszych.

Ponadto rząd ma zająć się projektem nowelizacji niektórych ustaw w celu ograniczenia nieprawidłowości w obrocie niektórymi towarami oraz usprawnienia funkcjonowania Krajowej Administracji Skarbowej.