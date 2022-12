Rząd rozpoczął obrady; zajmie się m.in. projektem uchwały ws. aktualizacji Krajowego Programu Kolejowego

Rząd we wtorek po godz. 11 rozpoczął obrady, podczas których zajmie się m.in. uchwałą ws. aktualizacji Krajowego Programu Kolejowego, a także Rządowym Programem Budowy Dróg Krajowych (RPBDK) do 2030 r., z perspektywą do 2033 r. Wysłucha też informacji na temat sytuacji sektora energetycznego.

Rząd podczas wtorkowego posiedzenia ma zająć się uchwałą ws. aktualizacji Krajowego Programu Kolejowego, aby zabezpieczyć środki na waloryzację kontraktów realizowanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe.

Jak wskazano w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, celem projektowanej uchwały jest aktualizacja Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku, zwanego dalej +KPK+, w zakresie zabezpieczenia środków na finansowanie wzrostu kosztów realizacji inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., zwanej dalej +PKP PLK S.A.+, (waloryzacja kontraktów), który jest skutkiem m.in. toczącej się wojny w Ukrainie.

Z wpisu w wykazie prac wynika, że chodzi o zwiększenie o 100 mln zł środków Funduszu Kolejowego w latach 2023-2024, z przeznaczeniem na projekty realizowane w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), a także przesunięcie 128,4 mln zł pochodzących z dokapitalizowania z lat 2023-2024 na rok 2022 z przeznaczeniem na projekty Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020) oraz Instrumentu "Łącząc Europę" (CEF).

Rada Ministrów ma zająć się również wartym około 292 mld zł, Rządowym Programem Budowy Dróg Krajowych (RPBDK) do 2030 r., z perspektywą do 2033 r. Jak informuje resort infrastruktury, nowy RPBDK określa cele polityki transportowej w zakresie budowy drogowej sieci TEN-T na terenie Polski oraz drogowych połączeń komplementarnych. Jak dodano, celem RPBDK jest stworzenie spójnej sieci dróg krajowych zapewniającej efektywne funkcjonowanie drogowego transportu osobowego i towarowego.

"Łącznie na realizację inwestycji ujętych w nowym programie przeznaczona zostanie kwota ok. 292 mld zł. Limit finansowy obejmuje nowe zadania o wartości około 187 mld zł oraz zadania kontynuowane o wartości około 105 mld zł. Jest to największy program drogowy w historii Polski" - podał resort w opisie programu.

W planie obrad rządu jest również sprawozdanie o pomocy publicznej udzielonej w sektorze rolnictwa lub rybołówstwa w Polsce w 2021 r.

Dodatkowo, Rada Ministrów zapozna się z informacją ministrów: aktywów państwowych oraz klimatu i środowiska dotyczącą sytuacji sektora energetycznego.