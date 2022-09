Rząd rozpoczął obrady; zajmie się m.in. projektem ustawy o kooperatywach mieszkaniowych

Rząd we wtorek po godz. 12 rozpoczął obrady, zajmie się m.in. projektem zakładającym, że w formule kooperatyw mieszkaniowych będą mogły działać co najmniej trzy osoby fizyczne, działalność taka nie będzie mogła być nastawiona na zysk. Ministrowie rozpatrzą też projekt zmian w Kodeksie postępowania cywilnego.

Projekt ustawy o kooperatywach mieszkaniowych zakłada, że w formule kooperatyw mieszkaniowych będą mogły działać co najmniej trzy osoby fizyczne, które są stronami umowy kooperatywy mieszkaniowej albo umowy spółki cywilnej.

Działanie w formule kooperatywy mieszkaniowej nie będzie mogło być przedsięwzięciem inwestycyjnym nastawionym na sprzedaż nieruchomości i zysk. Ma natomiast służyć zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych członków kooperatywy oraz osób z nimi zamieszkujących poprzez: nabycie nieruchomości gruntowej i budowę co najmniej jednego budynku wielorodzinnego lub zespołu budynków jednorodzinnych albo nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej co najmniej jednym budynkiem i przeprowadzeniu w tym budynku robót budowlanych.

Ministrowie rozpatrzą też projekt nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego. Zakłada on m.in. zmianę właściwości rzeczowej sądów rejonowych i okręgowych ze względu na wysokość przedmiotu sporu.

Zgodnie z obecnymi przepisami do właściwości sądów okręgowych należą sprawy o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa 75 tys. złotych. Zgodnie z projektem do sądów okręgowych będą mają trafiać sprawy, w których przedmiot sporu przewyższa 150 tys. zł. Oznacza to, że spory opiewające na niższą kwotę będą rozpatrywane przez sądy rejonowe.

Jak napisano w uzasadnieniu, dotychczasowy próg wartości przedmiotu sporu decydującej o właściwości rzeczowej sądu okręgowego obowiązuje od 5 lutego 2005 r. i w międzyczasie wszelkie współczynniki gospodarcze, w tym wartość PKB oraz wysokość przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej istotnie wzrosła. "Na przestrzeni tych kilkunastu lat zachodziły też naturalne procesy inflacyjne, które w sposób stanowczy przełożyły się na ceny dóbr i usług, co sprawiło, że dotychczas ustalony próg właściwości rzeczowej stracił na aktualności" - napisali autorzy projektu.

Rząd rozpatrzy też projekt nowelizacji Prawa pocztowego, zgodnie z którym strata powstała w związku ze świadczeniem pocztowych usług powszechnych ma być finansowana wyłącznie z budżetu państwa.

Jak podano w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, celem noweli jest zapewnienie skutecznego mechanizmu finansowania kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych realizowanego przez operatora wyznaczonego. W wyniku rozstrzygniętego w 2015 r. konkursu przeprowadzonego przez prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej rolę tę w latach 2016-2025 pełni Poczta Polska.

Wskazano, że obecnie obowiązuje mieszany mechanizm finasowania straty powstałej w związku ze świadczeniem usług powszechnych, w ramach którego rekompensata powinna być finansowana przede wszystkim z udziałów operatorów pocztowych, którzy świadczą usługi powszechne i ich przychód w roku obrotowym, za który jest ustalana dopłata, przekracza milion złotych. Z budżetu państwa rekompensata może trafić dopiero, gdy kwota pochodząca od operatorów zobowiązanych nie wystarczy. Wysokość udziału każdego z operatorów zobowiązanych uzależniona jest od jego przychodów z usług powszechnych, co powoduje, że głównym płatnikiem dopłat, w związku z dominującą pozycją Poczty Polskiej, staje się sam operator wyznaczony - uzasadniono.

