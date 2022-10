Rząd rozpoczął obrady; zajmie się m.in. projektem zmian w Prawie o notariacie

Rząd, który po godz. 11 we wtorek rozpoczął obrady, zajmie się projektem nowelizacji Prawa o notariacie, propozycją zmian w ustawie o bezpieczeństwie morskim, a także projektem uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Program Wzmocnienia Krajowej Sieci Drogowej do 2030 roku”.

Projekt nowelizacji Prawa o notariacie, który przygotował resort sprawiedliwości, zakłada przyznanie notariuszom prawa do dokonywania niektórych wpisów w księgach wieczystych. Chodzi przede wszystkim o zakładanie nowych ksiąg wieczystych poprzez wyodrębnienie nieruchomości lokalowej z zabudowanej nieruchomości gruntowej, gdy zbywcą jest przedsiębiorca, a także o wpis hipoteki obciążającej nieruchomość.

Jak podkreślono w projekcie, to od woli stron zależeć będzie czy wpisu dokona notariusz. Utrzymane bowiem zostanie rozwiązanie dotyczące dokonywania wpisów do ksiąg wieczystych przez sądy. Do dokonywania takich wpisów uprawnieni będą notariusze posiadający co najmniej trzyletni okres nienagannego prowadzenia kancelarii.

Głównym celem tych zmian ma być skrócenie oczekiwania na wpis do księgi wieczystej. "Nasze przepisy skrócą czas oczekiwania na wpis do kilku tygodni. Ulży to kredytobiorcom" - mówił w lutym PAP autor projektu wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł.

W projekcie zaproponowano także zmiany dotyczące nadzoru nad notariuszami. Projektowane przepisy przyznają ministrowi sprawiedliwości możliwość zawieszenia notariusza w określonych przypadkach. Wprowadzają także instytucję Rzecznika Dyscyplinarnego Notariatu wybieranego ostatecznie przez szefa resortu sprawiedliwości. Rzecznik ten będzie uprawniony do m.in. prowadzenia dochodzenia dyscyplinarnego.

Ministrowie zajmą się także programem dostosowania dróg do ruchu ciężkich pojazdów. Celem Programu Wzmocnienia Krajowej Sieci Drogowej do 2030 roku jest zapewnienie stabilnego finansowania dla utrzymania spójnej, nowoczesnej i bezpiecznej sieci dróg krajowych w zarządzie GDDKiA. Na realizację programu przeznaczono ok. 64 mld zł.

Program zakłada dostosowanie układu dróg krajowych do ruchu pojazdów o nacisku pojedynczej osi do 11,5 t, utrzymanie wymaganego stanu technicznego istniejącej infrastruktury oraz intensyfikację działań zmniejszających negatywny wpływ infrastruktury drogowej na środowisko.

Rząd będzie też debatował nad projektem nowelizacji ustawy o bezpieczeństwie morskim, który przygotował resort infrastruktury.