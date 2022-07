Rząd rozpoczął obrady; zajmie się projektem wzmacniającym bezpieczeństwo gazowe państwa

We wtorek po godz. 11 zebrała się Rada Ministrów, która zajmie się projektem ustawy wzmacniającej bezpieczeństwo gazowe państwa w związku z sytuacją na rynku gazu, a także propozycją dotyczącą szerokopasmowego internetu.

Projekt ustawy wzmacniającej bezpieczeństwo gazowe państwa w związku z sytuacją na rynku gazu przewiduje przedłużenie do końca 2027 r. obowiązku zatwierdzania przez prezesa URE taryf na sprzedaż gazu odbiorcom domowym i instytucjom pożytku publicznego.

Projekt przewiduje również zawieszenie tzw. obliga giełdowego - obowiązku sprzedaży gazu przez giełdę - w przypadku ogłoszenia stanu kryzysowego, lub możliwość zmiany w 2022 i w 2023 r. przez ministra właściwego ds. energii poziomu tego obliga. Zakłada się także wprowadzenie możliwości ogłaszania przez ministra na czas określony stanu kryzysowego w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE ws. środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu.

Projektowane przepisy mają też wydłużyć z 40 do 45 dni okres, w którym zapasy obowiązkowe gazu powinny móc zostać dostarczone do systemu gazowego.

Ministrowie zajmą się też projektem ws. utworzenia Centralnego Azylu dla Zwierząt, do którego trafiałyby m.in. drapieżniki odebrane przemytnikom w trakcie prowadzonych postępowań. Azyl miałby powstać na terenie nadleśnictwa Chojnów pod Warszawą, w miejscowości Warszawianka, na gruntach Skarbu Państwa.

Obecnie - jak napisano - w kraju działają dwa ośrodki dla skonfiskowanych zwierząt. Są to: azyl dla gadów przy Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Warszawie i przygraniczny ośrodek kwarantannowania i przetrzymywania zwierząt nielegalnie wwiezionych do strefy Schengen przy Ogrodzie Zoologicznym im. Stefana Millera w Zamościu. Wskazano jednak, że liczba zwierząt ulokowanych w tych jednostkach przekracza ich możliwości lokalowe, ponadto ogrody te nie są przystosowane do przyjmowania wszystkich zwierząt, w szczególności drapieżników, naczelnych czy ssaków kopytnych.

Rząd zajmie się także projektem nowelizacji ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Przewiduje on powstanie publicznego systemu z informacjami o dostępności internetu. Przepisy mają też pozwolić na wyznaczanie tzw. koordynatorów szerokopasmowych, którzy reprezentowaliby samorządy w kwestiach związanych z rozwojem i utrzymaniem sieci szerokopasmowych.

Ministrowie zajmą się ponadto projektem nowelizacji ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych, a także projektem uchwały w sprawie "Strategii produktywności 2030".