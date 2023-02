Rząd ustanowi program wieloletni na lata 2023–2032 Narodowa Strategia Transplantacyjna

Rząd ustanowi programu wieloletni na lata 2023–2032 pod nazwą Narodowa Strategia Transplantacyjna. Informację na ten temat zamieszczono w piątek w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów.

Program jest kolejną edycją programu wieloletniego na lata 2011-2022 Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej.

Realizatorem Narodowej Strategii Transplantacyjnej jest minister zdrowia. Część zadań jest finansowana za pośrednictwem podległych mu jednostek - Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji "Poltransplant", Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek oraz Centrum e-Zdrowia.

Transplantologia - jak podniesiono w informacji - stanowi uznaną metodę leczenia, ratującą zdrowie i życie, stosowaną w przypadkach schyłkowej niewydolności narządów.

"Zapotrzebowanie na przeszczepy ulega ciągłym zmianom i jest trudne do zdefiniowania. Wzrasta wiek biorców, rozszerzają się wskazania do przeszczepu, a tym samym wydłużają się listy oczekujących na przeszczepienie" - wskazano.

Zadania zaplanowane na 2023 r. są tożsame z zadaniami realizowanymi w ramach Narodowego Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej w 2022 r., co - jak podano -zagwarantuje nieprzerwaną realizację tych zadań, które nie mogą być sfinansowane z innych źródeł.

Zadania NST na lata 2024-2032 będą opracowywane i proponowane przez Krajową Radę Transplantacyjną w formie uchwały w terminie do 30 czerwca poprzedniego roku kalendarzowego wraz z przewidywaniami kosztami. Na ich podstawie minister zdrowia ustali poszczególne zadania NST w ramach środków przewidzianych na jej realizację oraz wskaże ich realizatorów.

Jednocześnie - jak dodano - w razie zidentyfikowania takiej potrzeby, niektóre zadania mogą zostać zgłoszone do finansowania w ramach koszyka świadczeń gwarantowanych. Procedura przeniesienia zadania "Finansowanie częściowe procedur medycznych - leczenie choroby przeszczep przeciw gospodarzowi" do koszyka świadczeń gwarantowanych już się rozpoczęła i zadanie to będzie finansowane w ramach NST tylko do czasu zakończenia tej procedury.

W NST określono obszary finansowania podzielone na inwestycje. Są to: zdrowie pacjenta (zadania dotyczące badań materiału pobranego od dawcy lub biorcy, przygotowanie materiału do przeszczepienia oraz leczenie pacjenta); personel (działania skupiające się na rozwoju kadr medycznych, finansowaniu ich szkolenia i podnoszenia kompetencji); infrastrukturę podmiotów związanych z transplantacją (zakup sprzętu oraz akcesoriów służących poprawie i unowocześnieniu infrastruktury podmiotów leczniczych oraz rozwój systemów teleinformatycznych służących do monitorowania stanu zdrowia zarówno biorcy, jak i dawcy) oraz działalność promocyjno-edukacyjną (akcje promocyjne i edukacyjne dla społeczeństwa i personelu medycznego).