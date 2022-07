Rząd we wtorek m.in. o nowych rozwiązaniach ws. rekompensat wyższych cen węgla

Rząd podczas wtorkowych obrad omówi nowe rozwiązania, które mają służyć rekompensowaniu wyższych ceny węgla bezpośrednio dla obywateli, ponadto zajmie się wnioskiem o wyrażenie zgody na połączenia PKN Orlen z Grupą Lotos.

Rzecznik rządu Piotr Müller podczas poniedziałkowej konferencji prasowej przypomniał, że w ostatnim czasie została przyjęta ustawa dotycząca dopłat dla spółek zajmujących się dystrybucją węgla. Zaznaczył jednocześnie, że w zakresie sektora prywatnego nie ma tak dużego zainteresowania w korzystaniu z tego systemu. "Nie możemy czekać dalej, czy takie zainteresowanie się pojawi, czy nie" - podkreślił.

Poinformował jednocześnie, że rząd wypracowuje nowe rozwiązania, które będą przedmiotem obrad wtorkowej Rady Ministrów. "Będziemy na rządzie omawiać nowe rozwiązania służące temu, aby zrekompensować wyższe ceny węgla bezpośrednio dla obywateli. W tej chwili trwa finalizacja prac w tym zakresie" - mówił.

"Robimy wszystko, by dostępność węgla była na wysokim poziomie, ale również, by stworzyć system rekompensat, który umożliwi odpowiednią dostępność węgla pod kątem finansowym, czyli z jednej strony dostępność - za to odpowiadają spółki Skarbu Państwa i Ministerstwo Infrastruktury pod kątem dystrybucji, a z drugiej strony dostępność cenowa - tu system odpowiedniego finansowania z budżetu państwa" - powiedział rzecznik rządu.

Müller wskazał, że za projekt, który ma być omawiamy podczas posiedzenia rządu, odpowiadają dwa resorty: klimatu i aktywów państwowych. Wyraził też nadzieję, że projekt ten trafi na najbliższe posiedzenie Sejmu, którego obrady rozpoczynają się w środę.

W poniedziałek kwestia sytuacji na rynku węgla była dyskutowana na spotkaniu z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego, wicepremiera Jacka Sasina oraz szefów spółek PGG, PGE, Węglokoksu.

Spółki PGE Paliwa oraz Węglokoks zostały zobowiązane decyzją premiera do zakupu i sprowadzenia do 31 października 2022 r. do Polski łącznie 4,5 mln ton węgla odpowiedniego dla gospodarstw indywidualnych.

W trakcie wtorkowego posiedzenia ministrowie zajmą się też wnioskiem o wyrażenie zgody na połączenia PKN Orlen z Grupą Lotos.

W najbliższą środę i czwartek akcjonariusze Orlenu i Lotosu podczas nadzwyczajnych walnych zgromadzeń zdecydują o połączeniu spółek. Ponadto podejmą uchwałę w sprawie zgody na zbycie przez Orlen baz paliw w Gdańsku, Gutkowie, Szczecinie i Bolesławcu przez ich wniesienie do Lotos Terminale.

Na początku procesu połączenia zarządy spółek uzgodniły i podpisały plan połączenia. Firmy ustaliły, że w zamian za 1 akcję Lotosu akcjonariusze tej spółki otrzymają 1,075 akcji PKN Orlen. W wyniku proponowanej transakcji zostanie wyemitowanych do 199 mln nowych akcji Orlenu Serii E.

Orlen przekazał, że w wyniku fuzji z Grupą Lotos udział Skarbu Państwa w połączonym koncernie wzrośnie do ok. 35 proc. Obecnie Skarb Państwa ma w PKN Orlen 27,52 proc. akcji.

Rząd w trakcie obrad zajmie się ponadto uchwałą strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z 20 października 2021 roku w sprawie wniosku o zmianę ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Strona społeczna RDS wnioskuje o przywrócenie minimalnej wielkości dotacji budżetowej do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zaproponowano, by dotacja wynosiła co najmniej 30 proc. kosztów realizacji zadań dotyczących dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego.

Według uchwały przywrócenie minimalnego progu dotacji celowej z budżetu państwa powinno obowiązywać od 2022 roku.

Rada Ministrów zajmie się także dokumentem strategicznym "Polityka naukowa państwa", wskazującym priorytety w zakresie funkcjonowania systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Ma on służyć w szczególności: określeniu i promocji roli nauki i szkolnictwa wyższego, a także wzmocnieniu i zapewnieniu rozwoju systemu nauki i szkolnictwa oraz umożliwieniu optymalnego wykorzystania ich potencjału. Za opracowanie Polityki naukowej państwa odpowiedzialne jest Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Ministrowie zajmą się ponadto dwoma projektami uchwał w sprawie przyjęcia programów wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Pierwszy z nich nosi nazwę "Rządowy Program Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033", a drugi - "Rządowy Program Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022-2033".