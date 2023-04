Rząd we wtorek m.in. o Wieloletnim Planie Finansowym Państwa i noweli prawa geologicznego i górniczego

Rząd podczas wtorkowego posiedzenia zajmie się m.in. projektem ws. Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2023-2026, nowelizacją prawa geologicznego i górniczego, a także projektem dotyczącym funduszu osłony rolników przed upadkiem skupów bądź przetwórców.

Posiedzenie rządu zaplanowano na godz. 11. Według porządku obrad, ministrowie zajmą się projektem uchwały ws. Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2023-2026, który będzie stanowić podstawę przygotowania założeń projektu budżetu państwa oraz projektu ustawy budżetowej na przyszły rok.

Zgodnie z informacją zamieszczoną w wykazie prac rządu, Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2023-2026 ma zawierać m.in. coroczną aktualizację programu konwergencji. "Przedstawi ona: główne cele polityki społecznej i gospodarczej, planowane działania i ich wpływ na poziom dochodów i wydatków sektora instytucji rządowych i samorządowych, wstępną kwotę wydatków na lata 2023-2026 (określaną za pomocą stabilizującej reguły wydatkowej), zmiany w zakresie podejmowanych działań i celów w stosunku do poprzedniej aktualizacji tego programu, wstępną prognozę podstawowych wielkości makroekonomicznych wraz z założeniami stanowiącymi podstawę jej opracowania" - podano.

Ponadto ministrowie zajmą się projektem nowelizacji Prawa geologicznego i górniczego. Projekt zakłada m.in. przepisy regulujące zasady podziemnego składowania dwutlenku węgla czy podziemne magazynowanie wodoru, a także wprowadzenie pojęcia złoża strategicznego.

Jak napisali autorzy projektu, bezpośrednią przyczyną, dla której go opracowano, jest brak w polskim porządku prawnym przepisów zapewniających należytą ochronę złóż kopalin, które - jak podkreślili - stanowią jeden z najistotniejszych elementów środowiska naturalnego, przede wszystkim z uwagi na swoją nieodnawialność i doniosłe znaczenie dla polskiej gospodarki. "Brakuje norm prawnych gwarantujących realne zabezpieczenie przed zabudową terenu, uniemożliwiającą lub poważnie utrudniającą przyszłą eksploatację złóż kopalin" - oceniono. Jak wskazano, na tę lukę w przepisach zwróciła uwagę Najwyższa Izba Kontroli.

Rada Ministrów zajmie się ponadto projektem ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa. Zakłada on, że podmioty skupujące produkty rolne będą musiały dokonywać wpłat na specjalny Fundusz Ochrony Rolnictwa, z którego mają być wypłacane rekompensaty dla rolników w przypadku upadłości firm zajmujących się np. skupem czy przetwórstwem.

Ministrowie zajmą się też projektem ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych. Propozycja przewiduje, że gospodarstwa rolne, a także branża przetwórcza będą miały ułatwienia w budowie mniejszych biogazowni rolniczych.

"Przygotowana ustawa odpowiada na pilną potrzebę zwiększenia liczby stabilnych, sterowalnych i odpornych na zmienne uwarunkowania meteorologiczne i czynniki zewnętrzne instalacji odnawialnych źródeł energii w polskim miksie energetycznym. Przyjmuje się, że biogazownie rolnicze mogą produkować energię nawet przez 8 tys. godzin rocznie (90 proc. czasu), w przeciwieństwie do innych instalacji OZE, których sprawność energetyczna waha się od 10 do 30 proc. W świetle aktualnej sytuacji geopolitycznej i w dobie kryzysu energetycznego - zwiększanie udziału stabilnych i niezależnych od zewnętrznych dostawców energii instalacji jest szczególnie istotne" - podkreślono w ocenie skutków regulacji (OSR) projektu.

Rady Ministrów ma zająć się też projektem ustawy o wielkoobszarowych terenach zdegradowanych. Celem proponowanych rozwiązań jest "rozbrojenie" bomb ekologicznych związanych z wielkoobszarowymi terenami poprzemysłowymi. Przykładem takich terenów są tereny dawnych Zakładów Chemicznych "Zachem" w Bydgoszczy, Zakładów Chemicznych "Organika-Azot" w Jaworznie, byłych Zakładów Chemicznych "Tarnowskie Góry" w Tarnowskich Górach, Zakładów Przemysłu Barwników "Boruta" w Zgierzu.

Celem projektowanej ustawy jest rozpoznanie, przygotowanie i ocena skali problemów związanych z funkcjonowaniem wielkoobszarowych terenów zdegradowanych i ich wpływu na środowisko i zdrowie ludzi. Kolejny ważny cel przepisów, to zabezpieczenie, eliminacja zalegających na takich terenach odpadów. Trzecią funkcją nowych przepisów jest przywrócenie wieloobszarowych zdegradowanych terenów do ponownego wykorzystania - o ile będzie to możliwe.

Rząd będzie też debatował nad aktualizacją Krajowych Programów Reform. Jedna z części dokumentu poświęcona jest realizacji Krajowego Planu Obudowy oraz perspektyw jego wdrażania w kolejnym roku.

Krajowe Programy Reform (KPR) są opracowane zgodnie z wytycznymi dla polityk gospodarczych i zatrudnienia oraz z ogólnymi wytycznymi dla państw członkowskich wydawanymi przez Komisję Europejską i Radę Europejską na początku rocznego cyklu nadzoru. Pierwszy KPR został przyjęty przez Radę Ministrów 26 kwietnia 2011 r i od tego czasu co roku przyjmowane są kolejne edycje dokumentu.

Ministrowie zajmą się też projektem nowelizacji ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii. Projekt zakłada zwiększenie udziału źródeł odnawialnych w krajowym zużyciu energii, a także rozwój sektora energii zgodny z ambicjami redukcji emisyjności gospodarki i spełniania zobowiązań międzynarodowych. Celem projektu jest również transpozycja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.

Z Oceny Skutków Regulacji (OSR) wynika, że nowa regulacja ma zachęcać inwestorów do podejmowania decyzji w zakresie budowy instalacji do wytwarzania i oczyszczania biogazu lub biogazu rolniczego, wytwarzania biometanu, rozbudowy oraz przebudowy istniejących sieci gazowych pod kątem umożliwienia zatłaczania biometanu. Wprowadzona ma też zostać definicja biometanu oraz doprecyzowana definicja biogazu rolniczego.

Rząd zajmie się też projektem ustawy o ochronie małoletnich przed dostępem do treści nieodpowiednich w internecie. Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie KPRM projekt przewiduje, że "w szczególności dostawcy usługi dostępu do internetu zostaną zobowiązani do: wprowadzenia bezpłatnego, skutecznego i prostego w obsłudze mechanizmu blokowania dostępu do treści pornograficznych w internecie".

Ponadto będą musieli podejmować działania promocyjne "na rzecz uświadomienia abonentów o możliwości skorzystania z usługi ograniczenia dostępu do treści pornograficznych w internecie i skorzystania z nich".