Rząd we wtorek ma zająć się reformą postępowań w sprawach nieletnich

Rząd ma zająć się we wtorek obszernym projektem reformy postępowań w sprawach nieletnich. Zgodnie z proponowanymi zmianami m.in. nieletni sprawcy najpoważniejszych przestępstw będą obligatoryjnie trafiali do zakładów poprawczych.

Liczący ponad 400 artykułów i ponad 420 stron wraz z uzasadnieniem projekt nowej ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich został opracowany przez resort sprawiedliwości. Autorzy przedstawili główne założenia zmian w czerwcu ub.r.

"W polskim systemie resocjalizacji mamy problem z tym, że wszyscy są wrzuceni do jednego worka, tzn. ci, którzy rokują i ci, w przypadku których te nadzieje są niewielkie. Ich współdziałanie w ramach jednej instytucji obniża tak naprawę skuteczność resocjalizacji innych" - mówił wtedy wiceminister sprawiedliwości Michał Woś. Wskazywał, że założeniem projektu ustawy jest izolacja najtrudniejszych przypadków, co ma wzmocnić skuteczność resocjalizacji.

Przez ostatnie miesiące projekt był w konsultacjach. We wtorek propozycja trafi na posiedzenie rządu.

"Uznając rodzinę za naturalne środowisko rozwoju człowieka oraz opierając się na zasadzie autonomii rodziny i pierwszoplanowej roli rodziców - matki i ojca w przekazywaniu nieletnim wartości, zasad i niezbędnych wzorców, kierując się nadto prawem nieletnich do szczególnej troski i pomocy oraz zasadą subsydiarności, Rzeczypospolita Polska otacza rodzinę ochroną i wsparciem w wychowaniu, które - respektując chrześcijański system wartości - za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki" - głosi pierwsze zdanie preambuły projektu.

Reforma - jak już wcześniej informowano - zakłada zmianę systemową, której zasadniczym celem jest stworzenie nowej kompleksowej regulacji. Według ministerstwa, obecnie obowiązująca, blisko 40-letnia ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich - mimo wielu nowelizacji - nie zapewnia wystarczających instrumentów wsparcia procesu resocjalizacji nieletnich.

Jednym z głównych założeń projektu jest obligatoryjne kierowanie do zakładów poprawczych nieletnich sprawców najpoważniejszych przestępstw, takich jak zabójstwo, gwałt, pedofilia. Jak przewidziano, po opuszczeniu murów zakładu poprawczego o tym, czy resocjalizacja młodego sprawcy już się powiodła czy nie, decydować będzie sąd rodzinny. W razie wątpliwości osobę taką będzie można objąć dozorem kuratora, tak żeby "państwo wiedziało, co się z taką osobą dzieje".

Zgodnie z zapowiedzią, zmienić ma się także górna granica wiekową przebywania w zakładzie poprawczym. Obecnie pozostają w nim osoby maksymalnie do 21. roku życia, bez względu na rodzaj popełnionego czynu karalnego i stosunek do resocjalizacji.

Zaproponowano wprowadzenie możliwości przedłużenia stosowania środka poprawczego, po ukończeniu przez nieletniego 21 lat - nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 lat. Dotyczyć ma to jedynie sprawców najpoważniejszych przestępstw, a decyzję o przedłużeniu pobytu w zakładzie poprawczym będzie podejmował sąd rodzinny. Wychowankowie powyżej 21. roku życia będą poddawani resocjalizacji w nowym rodzaju zakładów poprawczych dla nieletnich przeznaczonym dla tej grupy wiekowej.

Proponowane przepisy określają też minimalną granicę wieku odpowiedzialności za demoralizację na poziomie 10 lat. "Dziś w ustawie nie ma zapisu o minimalnym wieku takiej osoby, zatem przed sądem mogą stanąć nawet dzieci sześcioletnie, które ukradną w sklepie batonik czy pobiją się z kolegami" - wskazało Ministerstwo Sprawiedliwości.

Rozwiązania mają też umożliwić dyrektorom szkół kierowanie uczniów za mniej poważne występki do prac porządkowych na terenie szkoły i wokół niej. Projekt wyposaża dyrektora szkoły, do której nieletni uczęszcza, w możliwość podjęcia oddziaływań wychowawczych we własnym zakresie - bez konieczności zawiadamiania sądu rodzinnego lub policji" - przekazano w uzasadnieniu propozycji. Nie będzie to jednak dotyczyło czynów będących przestępstwami. Także jeśli rodzic nie wyrazi zgody na propozycję dyrektora szkoły - sprawa trafi do sądu rodzinnego.

Projekt gwarantuje też powołanie komisji ds. ośrodka leczniczego, która wskaże sądowi odpowiednią dla nieletniego placówkę w razie problemów ze zdrowiem psychicznym nastolatka.

"Na razie sądy rodzinne muszą same radzić sobie z poszukiwaniem właściwego ośrodka terapeutycznego, co jest trudne i opóźnia pomoc. To niezwykle ważne, bo sędziowie alarmują, że przybywa młodych osób wymagających specjalistycznej opieki" - zaznaczono.

Nieletni mają mieć też prawo do pomocy obrońcy od początku jakichkolwiek czynności z ich udziałem. "Nieletni, których nie stać na adwokata z wyboru, skorzystają z pomocy obrońcy z urzędu. Będzie on wyznaczany przez sąd rodzinny po stwierdzeniu zaistnienia określonych przesłanek" - wskazał resort.

Obszerna część projektu dotyczy funkcjonowania ośrodków wychowawczych, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich oraz wykonywania orzeczeń wobec nieletnich i zasad przebywania w takich placówkach.

Reforma - według założeń - miałaby wejść w życie od 1 lipca br.