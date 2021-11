Rząd we wtorek zajmie się projektem zmian w ustawie o zatrudnieniu socjalnym

Podwyższenie świadczenia integracyjnego, uelastycznienie czasu uczestnictwa w centrach integracji społecznej i rezygnacja z przesłanki ubóstwa przy kierowaniu do nich – to część rozwiązań zaproponowanych w projekcie nowelizacji ustawy o zatrudnieniu socjalnym, którym we wtorek ma zająć się rząd.

Projekt przewiduje rezygnację z przesłanki ubóstwa przy kierowaniu przez ośrodek pomocy społecznej do uczestnictwa w CIS. "Zmiana ta wynika z faktu, że podstawową kwestią decydującą o możliwości skorzystania ze wsparcia przewidzianego w ustawie jest wykluczenie społeczne (...). Ubóstwo zaś, mogące być zarówno przyczyną, jak i skutkiem wykluczenia społecznego, nie powinno mieć decydującego wpływu na dostęp do określonego w ustawie wsparcia, którego celem jest włączenie społeczne i zawodowe" - wskazano w uzasadnieniu projektu.

Świadczenie integracyjne ma być podwyższone do 120 proc. zasiłku dla bezrobotnych przez okres całego uczestnictwa w zajęciach CIS, włącznie z okresem próbnym.

Zaproponowano także uelastycznienie czasu uczestnictwa w CIS do 30 godz. tygodniowo (obecnie 6 godz. dziennie) oraz poszerzono możliwość przedłużania okresu uczestnictwa w CIS o 6 miesięcy, po zmianie maksymalny okres uczestnictwa będzie mógł trwać łącznie 24 miesiące (obecnie 18 miesięcy).

Ponadto przyznane mają zostać dodatkowe dni wolne od zajęć, łącznie 12, z zachowaniem świadczenia integracyjnego (obecnie 6 dni).

Wydłużony ma zostać okres niezdolności do pracy wskutek choroby z 14 do 21 dni, za które przysługuje świadczenie integracyjne pomniejszone o 1/40 za każdy dzień niezdolności.

Górny limit premii motywacyjnej, wypłacanej ze środków własnych CIS, ma być podwyższony do wysokości 100 proc. świadczenia integracyjnego (obecnie do 50 proc.).

Umożliwione ma być zakładanie CIS i KIS przez spółdzielnie socjalne zarówno osób prawnych, jak i osób fizycznych. Usługi z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej będą mogły być realizowane w ramach funkcjonującego CIS w innej gminie (obecnie konieczność uzyskania nowego statusu i stworzenia nowej struktury CIS).

Marszałek województwa będzie mógł przyznać dotację na wyposażenie w przypadku np. rozbudowy CIS lub utworzenia warsztatu w innej gminie (obecnie dotacja jest możliwa jedynie na pierwsze wyposażenie) oraz dotacji podmiotowej dla CIS działającym w formie samorządowych zakładów budżetowych.

Kierownik CIS będzie miał przyznane prawo do kwalifikacji uczestnika do dalszego uczestnictwa w zajęciach (obecnie kwalifikuje ośrodek pomocy społecznej na wniosek kierownika).

Projekt przewiduje także wprowadzenie nowych uprawnień nadzorczych dla wojewody w zakresie możliwości weryfikacji spełniania wymagań przez CIS w czasie posiadania statusu CIS (przez 5 lat). Kierownik będzie miał możliwość podejmowania swobodnej decyzji w zakresie zatrudniania na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych osób zatrudnionych w CIS (obecnie ustawa wymienia, które osoby w CIS zatrudnione są na podstawie umowy o pracę np. pracownik socjalny, instruktor zawodu).

W ramach zatrudnienia wspieranego, przy skierowaniu do pracy, przewidziane jest skrócenie okresu zatrudnienia uczestnika lub absolwenta CIS lub KIS do 6 miesięcy z refundacją części wynagrodzenia do wysokości 100 proc. zasiłku dla bezrobotnych wraz ze składką na ubezpieczenia społeczne (obecnie 12 miesięcy; 100 proc. zasiłku dla bezrobotnych wraz ze składką przez 3 miesiące, 80 proc. kolejne 3 miesiące i 60 proc. w następnych 6 miesiącach).

Projekt przewiduje też zmianę w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zakresie przeznaczenia środków finansowych uzyskanych przez gminę z opłat za wydanie pozwoleń za sprzedaż napojów alkoholowych również na zadania realizowane przez CIS i KIS.