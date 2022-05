Rząd we wtorek zajmie się wsparciem dla kredytobiorców i projektem dot. 14 emerytury

Rząd podczas wtorkowego posiedzenia zajmie się programem wsparcia kredytobiorców, a także projektem ustawy o kolejnym w 2022 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów - wynika z porządku obrad Rady Ministrów.

Program wsparcia kredytobiorców składa się z trzech filarów: wakacji kredytowych, większego budżetu Funduszu Wsparcia Kredytobiorców (FWK) i nowego wskaźnika oprocentowania kredytów w miejsce dotychczasowego WIBOR. Projekt w tej sprawie został przygotowany przez resort finansów we współpracy z Komisją Nadzoru Finansowego i Bankowym Funduszem Gwarancyjnym.

W projekcie ustawy znalazły się przepisy, mające na celu wsparcie kredytobiorców dotkniętych wzrostem stóp procentowych. Projekt zmienia definicję kredytu mieszkaniowego, dodając przesłankę zaspokajania potrzeb mieszkaniowych kredytobiorcy. Ma to wykluczyć możliwość uzyskania wsparcia w przypadku posiadania innego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, lub innego roszczenia o przeniesienie na kredytobiorcę prawa własności do określonej kategorii lokali.

Projekt zmienia przepisy ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami w zakresie czynności związanych z procesem restrukturyzacji kredytu.

Przepisy dotyczące wakacji kredytowych dotyczą umów zawartych przed 1 lipca br., jeżeli okres kredytowania przypada po upływie sześciu miesięcy licząc od tej daty, pod warunkiem, że nie są to kredyty walutowe. Proponuje się zawieszenie spłaty zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej raty. Maksymalny termin zawieszenia wynosi dwa miesiące w każdym z dwóch ostatnich kwartałów 2022 r., oraz jednego miesiąca w każdym kwartale 2023 r. Zgodnie z zapisami ustawy, za okres wakacji kredytowych nie będą naliczane odsetki, co oznacza, że związane z wakacjami przedłużenie okresu spłacania kredytu nie będzie wiązało się z żadnymi kosztami.

W ramach pomocy dla kredytobiorców z przejściowymi problemami przewiduje się możliwość szerszego skorzystania z rozwiązań Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, m.in. usprawnienia w przekazywaniu wniosków o wsparcie.

Zmiany dotyczą także wyliczania składek na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, które będą proporcjonalnie do wartości bilansowej brutto posiadanego przez banki portfela kredytów mieszkaniowych. W uzasadnieniu wskazuje się, że obecnie stan Funduszu wynosi ponad 600 mln zł, a wniesienie dodatkowej wpłaty przez kredytodawców spowoduje że wartość środków na koniec 2022 r. przekroczy 2 mld zł.

Jednocześnie przewidziano zwolnienie z obowiązku wpłaty składek dla kredytodawców, którzy nie spełniają określonych wymogów w zakresie funduszy własnych - w przypadku banków - albo współczynnika wypłacalności w przypadku spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.

Zakłada się wprowadzenie nowego wskaźnika oprocentowania kredytu w miejsce WIBOR-u. Jeżeli zamiennik WIBOR nie zostanie wyznaczony, zamiennikiem będzie stawka procentowa obliczona w wyniku procesu ustalenia Stawki Referencyjnej Polonia organizowanego przez NBP.

Ministrowie we wtorek zajmą się również projektem ustawy o kolejnym w 2022 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, czyli dotyczącym wypłaty czternastej emerytur.

Zgodnie z informacją zamieszczoną w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów świadczenie w wysokości najniższej emerytury otrzymaliby emeryci i renciści, których wysokość świadczeń nie przekracza 2,9 tys. zł. W przypadku osób, których wysokość emerytury lub renty przekracza tę kwotę, dodatkowe świadczenie byłoby wypłacone w kwocie najniższej emerytury, ale pomniejszonej o różnicę między wysokością emerytury lub renty a kwotą 2,9 tys. zł. Jeżeli kwota czternastej emerytury będzie niższa niż 50 zł, świadczenie to nie będzie przyznawane.

Czternasta emerytura ma przysługiwać osobom, które nie miały zawieszonego prawa do świadczenia podstawowego na dzień 31 lipca 2022 r. oraz wysokość tego świadczenia nie przekracza 4188,44 zł. Rząd zaproponował też, by kolejne dodatkowe roczne świadczenia pieniężne zostały wypłacone z urzędu wraz ze świadczeniem przypadającym w sierpniu 2022 r., z wyjątkiem przewidzianym do wypłaty we wrześniu i październiku 2022 r.

Rząd zajmie się również projektem nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. W załączniku do projektu zaproponowano nowy podział na grupy zawodowe według kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku pracy i nowe wysokości współczynników pracy.

Rada Ministrów ma rozpatrzyć też projekt noweli Prawa ochrony środowiska, który określa m.in. maksymalne limity wydatków na kolejne 10 lat obowiązywania przepisów, implementujących wymagania dotyczące unijnych dyrektyw związanych np. z jakością powietrza.

Nowe rozwiązania prawne zmienią również definicję stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza. Z oceny skutków regulacji projektu wynika, że tak jak obecnie, utrzymanych będzie 46 stref. Po zmianie przepisów podział na strefy będzie wyglądał następująco - 12 aglomeracji o liczbie mieszkańców większej niż 250 tys., 18 miast - bez uszczegóławiania, że dotyczy to miast o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys. oraz 16 pozostałych obszarów województw.

Ministrowie mają też debatować nad projektem rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu nadawania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych oraz sporządzania zapotrzebowania na uzupełnienie potrzeb jednostek przewidzianych do militaryzacji i zmilitaryzowanych.

Ponadto zajmą się projekt uchwały w sprawie powołania Komisarza Generalnego Sekcji Polskiej Światowej Wystawy EXPO 2025 w Osace, Kansai w Japonii.