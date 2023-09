Rząd wzywa KE do zatrzymania nielegalnego napływu osób do UE

Rada Ministrów wzywa Komisję Europejską do podjęcia adekwatnych działań ws. zatrzymania nielegalnego napływu osób do UE i rezygnacji z propozycji, które zachęcają nielegalnych migrantów do przybywania do UE - napisano po posiedzeniu rządu.

Rząd: rozwój sytuacji na Lampedusie jest przejawem rosnącej presji migracyjnej

W wtorek rząd przyjął uchwałę w sprawie kryzysu migracyjnego na włoskiej Lampedusie i propozycji dotyczących polityki migracyjnej zgłaszanych przez instytucje Unii Europejskiej wobec masowego napływu nielegalnych migrantów, przedłożoną przez ministra do spraw Unii Europejskiej Szymona Szynkowskiego vel Sęka.

Jak podkreślono w komunikacie po posiedzeniu Rady Ministrów, jednym z głównych zadań rządu jest zapewnienie bezpieczeństwa swoim obywatelom. "Niepokojący rozwój sytuacji na włoskiej Lampedusie jest jednym z przejawów rosnącej presji migracyjnej na Unię Europejską. W odpowiedzi na propozycje Komisji Europejskiej zawarte w tzw. pakcie migracyjnym i w 10 punktowym planie wsparcia, Rada Ministrów uznaje, że nielegalny napływ migrantów do UE to konsekwencja błędnej polityki migracyjnej i azylowej UE" - czytamy.

"Rada Ministrów wzywa Komisję Europejską do: podjęcia adekwatnych i natychmiastowych działań służących zatrzymaniu nielegalnego napływu osób do Unii Europejskiej; rezygnacji z propozycji, które zachęcają nielegalnych migrantów do przybywania do UE" - głosi komunikat.

"Rząd podkreśla, że odejście od kompromisu z czerwca 2018 r. i powrót do rozwiązań, w tym szczególnie związanych z proponowanym mechanizmem obowiązkowej relokacji nielegalnych migrantów, nie przyczyni się do ograniczenia zjawiska nielegalnej migracji, a wprost przeciwnie - będzie to zjawisko nasilać, ze szkodą dla bezpieczeństwa wewnętrznego UE i jej obywateli" - zaznaczono.

Szefowa KE: przygotujemy 10-punktowy plan wsparcia Włoch

Jak podkreślono w komunikacie, "wyłącznie zasadnicza zmiana polityki migracyjnej, zwiększenie zaangażowania w politykę uszczelnienia granic zewnętrznych UE, walka z międzynarodowymi mafiami przemytniczymi czy realizacja działań w krajach pochodzenia migrantów może przynieść realne efekty w walce z handlem ludźmi i zatrzymać napływ do UE nielegalnej migracji".

Dla Włoch rok 2023 będzie prawdopodobnie rokiem największej liczby migrantów przybywających drogą morską od 2017 roku. Od początku roku przypłynęło ich ok. 120 tys. w porównaniu z 64 tys. 529 w tym samym okresie 2022 roku i 41 tys. 188 w 2021 roku.

W niedzielę szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przyleciała ma Lampedusę, aby szukać rozwiązań dla sytuacji kryzysowej w związku z napływem imigrantów z Afryki. Szefowa KE zapowiedziała, że przygotowany zostanie 10-punktowy plan działania dotyczący wsparcia Włoch. "Musimy ustalić kryterium tego, kogo będziemy przyjmować. Wkrótce przygotujemy 10-punktowy plan działania dotyczący wsparcia Włoch" - zapewniła von der Leyen.