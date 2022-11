Rząd będzie mrozić ceny gazu i zajmie się zasadą 10H

Rząd zajmie się w przyszłym tygodniu projektem ustawy dotyczącym zamrożenia cen gazu. Chcemy zamortyzować ceny ze względu na szantaż gazowy Rosji - poinformował we wtorek rzecznik rządu Piotr Müller. Wciąż trwają dyskusje nad ustawą wiatrakową i zasadą 10H.

Piotr Müller powiedział, że w przyszłym tygodniu na Radzie Ministrów będzie projekt ustawy o zamrożeniu cen gazu. Wczoraj był on na Komitecie Stałym Rady Ministrów, teraz jeszcze trwają pracuje nad szczegółami.

Pytany o tzw. ustawę wiatrakową przyznał, że jest różnica zdań jeśli chodzi o odległości w zakresie budowy takich elektrowni od zabudowań.

Rzecznik rządu powiedział, że politycy Solidarnej Polski powinni być na wspólnych listach wyborczych Zjednoczonej Prawicy.

Piotr Müller podczas wtorkowego briefingu w Sejmie został zapytany przez dziennikarzy o kwestię mrożenia cen gazu.

- W przyszłym tygodniu na Radzie Ministrów będzie ten projekt ustawy. Wczoraj był na Komitecie Stałym Rady Ministrów, teraz jeszcze pracujemy nad szczegółami - poinformował.

Uniknąć szantażu gazowego Władimira Putina i Rosji

- Generalnie chodzi o to, aby zamortyzować ceny gazu ze względu na szantaż gazowy Władimira Putina, Rosji. W ogóle przez cały bardzo rozchwiany rynek energetyczny groziły nam ceny gazu kilkaset procent większe niż w zeszłym roku. Chcemy je zamortyzować maksymalnie do kilkudziesięciu procent podwyżki - dodał rzecznik rządu.

Müller był też pytany czy wyobraża sobie polityków Solidarnej Polski na listach wyborczych PiS.

- Tak, wyobrażam sobie. A nawet życzyłbym sobie tego, aby byli na listach Zjednoczonej Prawicy - odparł.

Wyraził przekonanie, że to "handicap, bonus dla całego obozu Zjednoczonej Prawicy jeśli chodzi o kwestię jedności".

- Za takie postawy, które dotyczą jedności w politycy zawsze otrzymuje się pewnego rodzaju bonus, więc zaproszenie na listę Zjednoczonej Prawicy jest aktualne - dodał Müller.

Wciąż nie ma zgody co do ustawy wiatrakowej. Negocjacje nadal trwają

Pytany o tzw. ustawę wiatrakową podkreślił, że ustawa liberalizująca przepisy dotyczące elektrowni wiatrowych została przyjęta przez rząd i trafiła do Sejmu.

Przyznał, że jest różnica zdań jeśli chodzi o odległości w zakresie budowy takich elektrowni od zabudowań.

- Zakładam, że dojdziemy do porozumienia. Porozumiemy się co do tego jaka to miałaby być odległość - powiedział Müller.

Polityk został też zapytany o kwestię zamian konstytucji w kontekście konfiskaty majątków rosyjskich oligarchów. Müller wyraził nadzieję, że jeśli pojawi się finalne głosowanie w tej sprawie, to opozycja zmieni zdanie i poprze ten pomysł zarówno jeśli chodzi o kwestię ograniczenia immunitetu, jak i o nacjonalizację rosyjskich majątków.

- W tej drugiej kwestii jest to o tyle delikatna sprawa, że nie chcielibyśmy doprowadzić do sytuacji, w której w polskim parlamencie taki projekt został odrzucony. Więc on może iść pod głosowanie raczej tylko w takiej okoliczności, w której będziemy mieć deklarację ze strony opozycji, że taki projekt poprą - zaznaczył Müller.