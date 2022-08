Rzeczniczka komisarza ONZ: jeśli Rosja pozbawi ukraińskich jeńców uczciwego procesu, to popełni zbrodnię wojenną

Jeżeli Rosja pozbawi ukraińskich jeńców wojennych prawa do uczciwego procesu, to popełni zbrodnię wojenną - oświadczyła Ravina Shamdasani, rzeczniczka biura Wysokiego komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw praw człowieka (OHCHR) na wtorkowym briefingu.

Shamdasani odniosła się do planów okupacyjnych rosyjskich władz na terytorium Ukrainy, aby sądzić ukraińskich jeńców wojennych w Mariupolu.

"Jesteśmy bardzo zaniepokojeni sposobem, w jaki jest to robione. W mediach krążą zdjęcia klatek budowanych w mariupolskiej filharmonii; to naprawdę masywne klatki i najwyraźniej chodzi o to, aby przetrzymywać w nich więźniów" - przekazała rzeczniczka. "To jest nie do przyjęcia, to upokarzające" - skomentowała.

Wywiad wojskowy Ukrainy (HUR) poinformował w piątek, że 24 sierpnia, w Dniu Niepodległości Ukrainy, okupacyjne władze planują przeprowadzić w Mariupolu pokazową "rozprawę sądową" nad więzionymi obrońcami Azowstalu. Na scenie filharmonii w Mariupolu montowane są metalowe klatki, w których trzymani będą ukraińscy żołnierze. W celu uwiarygodnienia akcji, okupanci szykują specjalnie przeszkolonych "świadków" oraz zwożą przedstawicieli rosyjskich mediów.

