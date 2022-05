Rzeczniczka SG: 155 funkcjonariuszy otrzyma akty mianowania na pierwszy stopień oficerski

Podczas obchodów święta Straży Granicznej akty mianowania na pierwszy stopień oficerski otrzyma155 funkcjonariuszy SG - poinformowała PAP rzeczniczka SG por. Anna Michalska. Dodała, że tegoroczne obchody święta Straży Granicznej odbędą się 12 maja w Koszalinie.

Święto Straży Granicznej przypada 16 maja. Jak przekazała Straż Graniczna, tegoroczne obchody święta obędą się 12 maja w Koszalinie. Podczas uroczystości zostaną m.in. wręczone akty mianowania na pierwszy stopień oficerski, a Orkiestra Reprezentacyjna SG wykona premierowo utwór nawiązujący treścią do służby w Straży Granicznej.

Rzeczniczka SG por. Anna Michalska poinformowała, że postanowieniem Prezydenta Andrzeja Dudy na stopień podporucznika SG zostało mianowanych 155 funkcjonariuszy; w promocji oficerskiej weźmie udział 132 funkcjonariuszy. Dodała, że kurs oficerski trwał sześć miesięcy i odbywał się w Kętrzynie i w Koszalinie.

Michalska podkreśliła, że w trakcie 31 lat istnienia formacji, SG przeszła olbrzymią transformację i dziś jest jedną z najnowocześniejszych formacji mundurowych w Europie. "Potrafimy sprostać najwyższym standardom bezpieczeństwa. Formacja, dzięki systematycznej modernizacji, dysponuje najwyższej klasy wyposażeniem, sprzętem oraz zapleczem technicznym" - powiedziała rzeczniczka. Dodała, że w tym roku do służby przyjęto 195 osób, a dodatkowo planowane jest przyjęcie 654 osób.

Michalska zaznaczyła, że w ostatnim czasie - z uwagi na to, że SG jest na pierwszej linii podejmowanych działań - formacją częściej interesują się media i społeczeństwo. Zwróciła uwagę na pandemię, największy w historii kryzys migracyjny na polsko-białoruskiej granicy oraz konflikt zbrojny w Ukrainie.

"Wybuch konfliktu zbrojnego na Ukrainie spowodował, że Straż Graniczna stanęła w obliczu ogromnego wyzwania, związanego z zapewnieniem wysokiego poziomu ochrony granicy zewnętrznej Polski i Unii Europejskiej oraz sprawnej i skutecznej kontroli granicznej ogromnej fali osób, udających się przez czynne przejścia graniczne z terytorium Ukrainy do Polski, w celu uzyskania ochrony" - zaznaczyła.

Zwróciła uwagę, że tylko do 3 maja ogółem granicę państwową z Ukrainą przekroczyło ponad 4 mln osób, w tym ponad 3 mln osób wybierając kierunek do Polski. Dodała, że w początkowym okresie konfliktu do Polski dziennie wjeżdżało ponad 100 tys. podróżnych, a w rekordowym dniu nawet ponad 140 tys. podróżnych.

"W celu zapewnienia płynności ruchu granicznego oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa wewnętrznego w związku z sytuacją zaangażowano maksymalną liczbę funkcjonariuszy, w tym funkcjonariuszy z innych oddziałów Straży Granicznej, oraz wykorzystano pełną infrastrukturę przejść granicznych do kontroli ruchu granicznego" - podkreśliła. Dodała, że wprowadzono także możliwość przekraczania granicy pieszo.

Michalska podkreśliła, że mimo dużego napływu uchodźców, SG kontroluje wszystkie osoby przekraczające granicę zgodnie z przepisami i rejestruje ich dane w systemie odprawy granicznej. Wjeżdżający sprawdzeni są m.in. pod kątem ewentualnych zagrożeń dla porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego, w szczególności w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS) i Interpolu.

Dodała, że w pierwszych dniach konfliktu, kiedy ruch na przejściach był największy, odprawa obywateli UE oraz matek z dziećmi z Ukrainy, posiadających paszporty, była prowadzona w sposób uproszczony, a w celu zapewnienia sprawnego transportu pomocy humanitarnej na Ukrainę wprowadzono uproszczone procedury odprawy towarów w dedykowanych drogowych przejściach granicznych. Zaznaczyła, że tworzono także dodatkowe linie kontroli oraz opracowano specjalne procedury postępowania z małoletnimi bez opieki i dziećmi z domów dziecka czy poprawczaków.

Odnosząc się do kryzysu migracyjnego na granicy polsko-białoruskiej zaznaczyła, że funkcjonariusze SG wielokrotnie byli atakowani na granicy. "Odparliśmy atak nielegalnych imigrantów w Kuźnicy, stąd funkcjonariusze zostali przeszkoleni z użycia tarcz ochronnych, wprowadzano plecakowe miotacze gazu, które mają większy zasięg. Zwiększono obsadę etatową Podlaskiego Oddziału SG. I najważniejsze - zapadła decyzja o budowie bariery na granicy polsko-białoruskiej, która w obecnej sytuacji stała się niezbędna. To największa inwestycja w dziejach SG" - podkreśliła.

W Straży Granicznej służy obecnie 14,6 tys. funkcjonariuszy (4392 kobiet i 10246 mężczyzn) i ponad 3,3 tys. pracowników cywilnych. Ponad 7 tys. funkcjonariuszy wchodzi w skład korpusu chorążych. 4,8 tys. to podoficerowie, a 2,5 tys. to oficerowie. Blisko 11 tys. funkcjonariuszy SG ma wykształcenie wyższe, w tym 7,7 tys. ma tytuł magistra.

Straż Graniczna została powołana do życia ustawą z dnia 12 października 1990, a jej funkcjonowanie rozpoczęło się 16 maja 1991 wraz z rozformowaniem Wojsk Ochrony Pogranicza. Święto SG jest obchodzone 16 maja.