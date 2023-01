Rzeczniczka SG: od początku roku 137 funkcjonariuszy wycofało swoje prośby o odejście ze służby

Od początku roku 137 funkcjonariuszy SG wycofało swoje prośby o odejście ze służby - poinformowała PAP rzeczniczka prasowa SG por. Anna Michalska. Dodała, że w dalszym ciągu odejście ze służby w 2023 roku deklaruje ok. 1,1 tys. funkcjonariuszy.

"Cieszy nas, że funkcjonariusze uznali, że pozostanie w służbie jest atrakcyjniejsze niż odejście na emeryturę, pomimo tego, że takie uprawnienia już mają" - powiedziała Michalska. Przypomniała, że formacja liczy obecnie 15 tys. funkcjonariuszy. "Około 1,1 tys. funkcjonariuszy SG wciąż deklaruje, że planują w tym roku odejść ze służby" - dodała.

Poinformowała, że w 2021 roku szeregi Straży Granicznej opuściło 418 funkcjonariuszy, a w ubiegłym roku 589 funkcjonariuszy. Powodem były emerytura, przeniesienia do służb i zwolnienia. "W minionym roku do służby przyjęliśmy 870 funkcjonariuszy - taki też był zaplanowany na miniony rok limit przyjęć - więc więcej osób przyjęliśmy, niż odeszło ze służby" - wskazała.

Rzeczniczka poinformowała, że w minionym roku formacja miała też największą liczbę kandydatów - 4,4 tys. osób, a średnio o jedno miejsce ubiegało się pięć osób.

"Każdy funkcjonariusz, który planuje odejść ze służby, otrzyma odprawę. Środki finansowe na odprawy z tytułu zwolnienia ze służby funkcjonariuszy Straży Granicznej są zabezpieczone w pełnej wysokości" - przekazała. Dodała, że wysokość indywidualnej odprawy zależy od liczby lat służby oraz od wysokości ostatniego uposażenia. "Wypłata tej odprawy następuje w ostatnim dniu służby" - zaznaczyła.

Straż Graniczna poinformowała, że w tym roku formacja zamierza przyjąć do służby ponad tysiąc nowych osób, to o ponad 100 osób więcej niż rok wcześniej. "Pomimo zwiększania liczby kandydatów przyjmowanych do służby stawiamy przede wszystkim na jakość nawet kosztem tego, że nie pozyskamy odpowiedniej liczby nowych funkcjonariuszy" - podkreśliła Michalska. Dodała, ż rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły, a przyjęcia do służby będą odbywać się w trzech terminach: w lutym, marcu i październiku.

Limity miejsc w SG w tym roku zostały zwiększone głównie dla oddziałów Podlaskiego i Nadbużańskiego - ma tam zostać przyjętych w tym roku po 150 osób, a także do Bieszczadzkiego OSG - 135 i Warmińsko-Mazurskiego OSG - 80. Najwięcej osób ma zostać przyjętych w tym roku do Nadwiślańskiego Oddziału SG - 160, co jest związane głównie z powstaniem placówki w Radomiu i uruchomieniem tam portu lotniczego, a także z rozbudową ośrodka dla cudzoziemców w Lesznowoli.

Sejm uchwalił w czwartek ustawę, która wprowadzi nowy dodatek "antyemerytalny" dla funkcjonariuszy i żołnierzy po 15 latach służby. Ustawa przewiduje też, że obowiązujący już w kilku służbach dodatek motywacyjny po 25 latach obejmie również służby specjalne, KAS i Straż Marszałkowską.

Nowe miesięczne świadczenie po 15 latach służby będzie się rozpoczynało od 5 proc. uposażenia i co roku będzie rosło o 1 proc. do osiągnięcia 15 proc. po 25 latach. W kolejnych latach będzie się utrzymywało na poziomie 15 proc.

Po osiągnięciu 32 lat wysługi emerytalnej będzie też wliczane do podstawy wymiaru emerytury. Ustawa przewiduje ponadto wykreślenie z poszczególnych regulacji przesłankę do zwolnienia z formacji z tytułu samego osiągniecia 30 lat wysługi.

Ustawa trafi teraz do Senatu. Rozwiązania mają wejść w życie 1 marca.