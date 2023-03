Rzeczniczka SG: od początku roku 166 funkcjonariuszy wycofało swoje podania o odejście na emeryturę

Od początku roku 166 funkcjonariuszy wycofało swoje podania o odejście na emeryturę - poinformowała PAP rzeczniczka SG por. Anna Michalska. Dodała, że również w tym roku w szeregi formacji wstąpiło 350 nowych funkcjonariuszy.

"Cieszy nas, że doświadczeni funkcjonariusze wybrali pozostanie w służbie" - powiedziała Michalska odnosząc się do liczby wycofanych podań. Dodała, że jest to cenne również ze względu na fakt, że pomimo wielu szkoleń prowadzonych systematycznie, niezmienne pozostaje, że młodzi funkcjonariusze bardzo mocno korzystają z doświadczeń swoich starszych służbą kolegów.

Rzeczniczka zapewniła, że nie brakuje również nowych funkcjonariuszy, a tylko w tym roku w szeregi SG wstąpiło już prawie 350 nowych osób. "Do końca roku planujemy przyjąć jeszcze prawie 800" - poinformowała Michalska i dodała, że limit osób planowanych do przyjęcia do służby został zwiększony w tym roku, na prośbę komendantów oddziałów.

"W ubiegłym roku mieliśmy największe zainteresowanie służbą od lat - 4,4 tys. kandydatów, średnio o jedno miejsce ubiegało pięć osób, stąd liczymy, że również w tym roku nie zabraknie osób chętnych do spróbowania swoich sił podczas rekrutacji do Straży Granicznej" - przekazała Michalska.

Rzeczniczka wskazała, że formacja do rekrutacji zaprasza wszystkich chętnych, jednocześnie podkreśliła, że stawia na najlepszych, m.in. dlatego, że funkcjonariusze SG pełnią służbę na różnych granicach Unii Europejskiej razem z kolegami ze służb granicznych z innych państw UE. "Reprezentują więc nie tylko polską Straż Graniczną, ale przede wszystkim Polskę" - powiedziała.

Obecnie funkcjonariusz SG - bezpośrednio po ukończeniu szkolenia - jeśli ma poniżej 26 roku życia otrzymuje w służbie przygotowawczej miesięczne wynagrodzenie w wysokości ponad 5 tys. zł netto. Powyżej 26 roku życia otrzymuje w służbie przygotowawczej miesięczne wynagrodzenie ponad 4,7 zł netto.

W tym roku ze służby odeszło 1 tys. 133 funkcjonariuszy. To funkcjonariusze, który skorzystali z nabytych praw emerytalnych. W 2022 roku ze służby odeszło 589 osób, w tym samym czasie przyjęto 870 funkcjonariuszy.

1 marca zaczęły obowiązywać przepisy wprowadzające nowy dodatek "antyemerytalny" dla funkcjonariuszy i żołnierzy po 15 latach służby. Zgodnie z ustawą obowiązujący już w kilku służbach dodatek motywacyjny po 25 latach obejmie również służby specjalne, KAS i Straż Marszałkowską.

Ustawa ma zatrzymać w służbie najbardziej doświadczonych funkcjonariuszy i żołnierzy oraz zwiększyć zainteresowanie wstępowaniem do służb i Sił Zbrojnych RP.

Zgodnie z zapisami ustawy, nowe miesięczne świadczenie po 15 latach służby będzie się rozpoczynało od 5 proc. uposażenia i co roku będzie rosło o 1 proc. do osiągnięcia 15 proc. po 25 latach. W kolejnych latach będzie się utrzymywało na poziomie 15 proc.

Po osiągnięciu 32 lat wysługi emerytalnej będzie też wliczane do podstawy wymiaru emerytury. Ustawa przewiduje ponadto wykreślenie z poszczególnych regulacji przesłankę do zwolnienia z formacji z tytułu samego osiągnięcia 30 lat wysługi.

Nowe dodatki przysługują żołnierzom zawodowym, funkcjonariuszom Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Ochrony Państwa, Straży Marszałkowskiej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dodatek po 15 latach służby będzie wypłacany niezależenie od świadczenia motywacyjnego przysługującego mundurowym z co najmniej 25-letnim stażem. Tego świadczenia do tej pory nie dostawali jednak m.in. funkcjonariusze służb specjalnych. Uchwalona regulacja to zmienia. Świadczenie obejmie także ABW i AW, SKW i SWW oraz CBA, ale także KAS i Straż Marszałkowską. Jego kwota to 1,5 tys. zł brutto miesięcznie po 25 latach i 2,5 tys. zł brutto miesięcznie po 28 latach i sześciu miesiącach.