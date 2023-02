Rzeczniczka SG: od początku roku przyjęliśmy do służby 295 osób

Od początku roku przyjęliśmy do służby 295 nowych osób - poinformowała PAP rzeczniczka prasowa SG por. Anna Michalska. W tym roku formacja zamierza przyjąć ponad tysiąc osób. Największa liczba przyjęć planowana jest na październik.

"Od początku roku do chwili obecnej przyjęliśmy już 295 osób do teraz, a w najbliższych tygodniach zostanie przyjęte jeszcze 28 osób" - powiedziała por. Anna Michalska. Dodała, że formacja w czerwcu planuje przyjęcie 307, a w październiku 369 osób. Łącznie w całym roku przyjętych ma zostać ok. 1012 osób.

Michalska przypomniała, że, ponad tysiąc nowych osób, które Straż Graniczna planuje w tym roku przyjąć do służby, to o ponad 100 osób więcej niż rok wcześniej. Dodała, że limit przyjęć do służby został w tym roku zwiększony.

"Formacja od ponad dwóch lat jest na pierwszej linii działań, a w związku z presją migracyjną na granicy polsko-białoruskiej i agresją Rosji w Ukrainie staliśmy się jedną z najważniejszych formacji w kraju" - mówiła.

Straż Graniczna informowała wcześniej, że rekrutacja do służby prowadzona jest w sposób ciągły, a przyjęcia będą odbywać się w trzech terminach: w lutym, marcu i październiku.

Z danych Straży Granicznej wynika, że w ubiegłym roku o przyjęcie do formacji ubiegało się 4,4 tys. kandydatów, zaś w roku 2019 o przyjęcie do służby ubiegało się 4285 osób, w 2020 - 4210, a w 2021 r. - 4090.

Informacje na temat naboru zamieszczone są na stronach internetowych oddziałów i Komendy Głównej SG. Nowością jest moduł, dzięki któremu po zalogowaniu kandydaci mogą śledzić i dostawać powiadomienia o kolejnych etapach swojej rekrutacji. Od początku ubiegłego roku nie ma już górnego limitu wieku, a drugie etapy postępowania rekrutacyjnego odbywają się w oddziałach. Wcześniej trzeba było wyjeżdżać do jednego z ośrodków szkolenia SG.

Służbę w formacji może pełnić osoba niekarana, posiadająca wyłącznie polskie obywatelstwo, co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych.

Postępowanie kwalifikacyjne podzielone jest na dwa etapy. W pierwszym komisja rekrutacyjna sprawdza kompletność dokumentów złożonych przez kandydata i przeprowadza z nim rozmowę kwalifikacyjną. Kandydat wysyłany jest również na badanie psychologicznie oraz psychofizjologiczne, czyli tzw. wariograf. W drugim etapie postępowania kandydaci rozwiązują testy z wiedzy ogólnej i wybranego języka obcego, przechodzą egzamin ze sprawności fizycznej i rozmowę kwalifikacyjną. Następnie rekruci wysyłani są na komisję lekarską, która ustala ich zdolność do służby.

"Chętni do służby w Straży Granicznej mogą spróbować swoich sił w wielu dziedzinach, m.in. jako eksperci do spraw fałszerstw dokumentów, specjaliści do spraw migracji, piloci, członkowie załóg jednostek pływających, pirotechnicy, przewodnicy psów służbowych, czy funkcjonariusze wydziałów zabezpieczenia działań" - powiedziała rzeczniczka.

Dodała, że służba w Straży Granicznej to także udział w misjach międzynarodowych - w Macedonii, Grecji czy Włoszech, dokąd regularnie jeżdżą polscy strażnicy graniczni, a także możliwość służby w instytucjach międzynarodowych.