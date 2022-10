Rzeczniczka SG: od początku roku strona niemiecka przekazała do Polski niemal 200 cudzoziemców

Od początku roku strona niemiecka przekazała do Polski niemal 200 z ponad 500 zapowiedzianych cudzoziemców - poinformowała PAP rzecznik prasowa SG por. Anna Michalska. To cudzoziemcy, którzy po złożeniu wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce wyjechali do innych krajów UE.

Rzeczniczka SG poinformowała, że w okresie od stycznia do września tego roku strona niemiecka przekazała do Polski 184 cudzoziemców z 502 osób zapowiedzianych, z czego 60 to osoby, które przedostały się na terytorium Polski przez granicę białorusko-polską.

Przekazania odbywają się w ramach tzw. procedur Dublin III, czyli na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z 2013 r. w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca.

Jak zaznaczyła por. Anna Michalska z SG, z uwagi na wybuch wojny w Ukrainie, a związku z tym masowym napływem obywateli tego kraju szukających ochrony na terytorium Polski, strona polska zwróciła się do państw członkowskich UE z prośbą o czasowe zawieszenie przekazań cudzoziemców na podstawie tzw. rozporządzenia Dublin III. "Zawieszenie przekazań miało miejsce w okresie od 28 lutego do 31 lipca 2022 r. i może być jedną z przyczyn niskiej liczby transferów do Polski" - powiedziała Michalska.

W tym tygodniu odbyły się kolejne przekazania cudzoziemców do Polski. "Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Zgorzelcu oraz w Tulicach przyjęli kolejnych 10 cudzoziemców, którzy nadużyli swobody podróżowania w strefie Schengen i procedury uchodźczej. Do Polski wróciło sześcioro obywateli Tadżykistanu oraz czworo obywateli Iraku" - poinformowała rzeczniczka SG.

Dodała, że czworo obywateli Iraku zostało przekazanych 6 października przez niemieckie służby funkcjonariuszom Straży Granicznej z Tuplic. "Cudzoziemcy zostali zatrzymani na terenie Niemiec za nielegalny pobyt, a że wcześniej starali się o ochronę międzynarodową w Polsce, zgodnie z przepisami zostali przekazani przez służby niemieckie do naszego kraju" - powiedziała.

Jak ustalili funkcjonariusze SG z Tuplic cudzoziemcy do Polski dostali się nielegalnie z Białorusi. Złożyli wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej na terytorium Polski, jednak Szef Urzędu ds. Cudzoziemców odmówił im nadania statusu uchodźcy i ochrony uzupełniającej.

"Następnie Irakijczycy udali się do Niemiec gdzie złożyli wnioski o azyl. Bezpośrednio po przekazaniu cudzoziemców z Niemiec, gdzie służby niemieckie uznały, że ich pobyt jest nielegalny, złożyli oświadczenie, o zamiarze dalszego ubiegania się o udzielenie ochrony międzynarodowej na terytorium Polski" - powiedziała Michalska.

Dodała, że z uwagi na to, komendant placówki SG w Tuplicach wydał wobec nich Tymczasowe Zaświadczenie Tożsamości Cudzoziemca, które uprawniają do legalnego pobytu w Polsce, jednak nie uprawniają do swobodnego podróżowania po krajach UE. Po zakończonych czynności cudzoziemców skierowano do ośrodka otwartego w Białej Podlaskiej.

Druga grupa cudzoziemców, 6 obywateli Tadżykistanu, przekazana została funkcjonariuszom Straży Granicznej ze Zgorzelca. Powodem przekazania był ich nielegalny pobyt na terytorium Niemiec. "W wyniku przeprowadzonej kontroli legalności pobytu wobec obywateli Tadżykistanu ustalono, że nie posiadają oni dokumentów uprawniających do pobytu w Polsce. Cudzoziemcy przekroczyli granicę z Polski do Niemiec wbrew przepisom, by tam złożyć wniosek o azyl. Niemieckie służby uznały pobyt cudzoziemców za nielegalny i skierowały ich na podstawie przepisów o readmisji do Polski" - poinformowała Michalska.

Dodała, że komendant PSG w Zgorzelcu wydał decyzje o zobowiązaniu cudzoziemców do wyjazdu z Polski. W decyzjach orzeczono także o 6 miesięcznym zakazie wjazdu do Polski oraz pozostałych krajów Schengen.

Straż Graniczna zajmuje się organizacją przekazań z i do Polski od strony technicznej, tzn. koordynuje przekazania. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosku o przejęcie odpowiedzialności za cudzoziemca jest Urząd do Spraw Cudzoziemców.

Po przekazaniu do Polski, cudzoziemiec może być skierowany do otwartego ośrodka dla cudzoziemców należącego do Urzędu do Spraw Cudzoziemców, lub strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców Straży Granicznej. Może także otrzymać środki alternatywne, np. w postaci stawiania się w określone dni miesiąca w konkretnej placówce Straży Granicznej.

"O tym, jakie środki zostaną zastosowane wobec cudzoziemca, decyduje rodzaj procedury administracyjnej cudzoziemca na terytorium Polski" - poinformowała Michalska. Dodała, że zdecydowana większość przekazywanych do Polski cudzoziemców, skierowana została do otwartego ośrodka dla cudzoziemców należącego do Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Jak wcześniej informowała Michalska w 2022 roku w całej Europie zidentyfikowano ponad 1,5 tys. cudzoziemców, którzy w swoich nielegalnych podróżach mają tzw. ślad polski i mogą zostać przekazani przez państwa członkowskie UE na terytorium Polski.