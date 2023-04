Rzeczniczka SG: prawie pół tysiąca osób złożyło w marcu dokumenty o przyjęcie do służby

Prawie pół tysiąca osób złożyło w marcu dokumenty o przyjęcie do służby w Straży Granicznej - powiedziała PAP rzeczniczka SG por. Anna Michalska. Dodała, że duże zainteresowanie służbą w straży cieszy, ale formacja czeka na kandydatów o najlepszych predyspozycjach psychicznych i fizycznych.

Z danych przekazanych przez Straż Graniczną wynika, że w pierwszym kwartale tego roku dokumenty o przyjęcie do służby złożyło prawie 1,3 tys. osób. Najwięcej, bo 491 osób takie dokumenty złożyło w marcu. W lutym było to 398, a w styczniu 410 osób. Rok wcześniej w pierwszym kwartale roku podania złożyły 1164 osoby.

"Cieszymy się, że jest tak duże zainteresowanie służbą w SG. Nie będziemy jednak ukrywać, że stawiamy na najlepszych, nawet kosztem tego, że nie uda się nam przyjąć tylu kandydatów ilu planujemy" - powiedziała rzeczniczka SG por. Anna Michalska.

Dodała, że SG jest formacją niewielką, ale elitarną. "Jesteśmy wysoko oceniani w porównaniu z innymi formacjami granicznymi państw UE, a chcemy być najlepsi. Choć stawiamy na ciągły rozwój, inwestycje w technologie, nowoczesne rozwiązania to najważniejsze dla nas jest pozyskanie jak najlepszych kandydatów do służby, o najlepszych predyspozycjach psychicznych, fizycznych, dobrym wykształceniu, specjalistów w konkretnych dziedzinach, pasjonatów, którzy gotowi są zmierzyć się z różnymi wyzwaniami i przygotowani są do podejmowania odpowiedzialnych decyzji" - mówiła Michalska.

Z danych SG za pierwszy kwartał tego roku wynika, że do służby w formacji przyjęto 328 osób, w tym samym czasie ze służby odeszło na emeryturę ponad 1,1 tys. osób. Jak przekazała rzeczniczka SG odejścia na emeryturę już się jednak zakończyły. Zapewniła też, że w tym roku formacja planuje przyjąć do służby ponad 1,1 tys. osób, co zrekompensuje odejścia. Komendanci poszczególnych oddziałów mogą także zdecydować o zwiększeniu naboru.

Informacje na temat naboru zamieszczone są na stronach internetowych oddziałów i Komendy Głównej SG. Nowością jest moduł, dzięki któremu po zalogowaniu kandydaci mogą śledzić i dostawać powiadomienia o kolejnych etapach swojej rekrutacji. Od początku ubiegłego roku nie ma już górnego limitu wieku, a drugie etapy postępowania rekrutacyjnego odbywają się w oddziałach. Wcześniej trzeba było wyjeżdżać do jednego z ośrodków szkolenia SG.

Służbę w formacji może pełnić osoba niekarana, posiadająca wyłącznie polskie obywatelstwo, co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych.

Postępowanie kwalifikacyjne podzielone jest na dwa etapy. W pierwszym komisja rekrutacyjna sprawdza kompletność dokumentów złożonych przez kandydata i przeprowadza z nim rozmowę kwalifikacyjną. Kandydat wysyłany jest również na badanie psychologicznie oraz psychofizjologiczne, czyli tzw. wariograf. W drugim etapie postępowania kandydaci rozwiązują testy z wiedzy ogólnej i wybranego języka obcego, przechodzą egzamin ze sprawności fizycznej i rozmowę kwalifikacyjną. Następnie rekruci wysyłani są na komisję lekarską, która ustala ich zdolność do służby.