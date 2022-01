Rzeczniczka SG: wszystkie dane pokazują, że wkrótce może dochodzić do jeszcze większej liczby przekroczeń granicy

Wszystkie dane pokazują, że w najbliższym czasie może dochodzić do jeszcze większej liczby prób nielegalnego przekraczania granicy - oceniła w rozmowie z PAP rzeczniczka SG por. Anna Michalska. Dodała, że w styczniu zanotowano już ponad 300 takich prób, z czego 68 ostatniej doby.

Z informacji przekazanych przez Straż Graniczną wynika, że w niedzielę granicę polsko-białoruską próbowało nielegalnie przekroczyć 49 osób; w poniedziałek takich prób było 68, zaś we wtorek do godz. 7 rano funkcjonariusze SG zanotowali już 44 próby przekroczenia granicy.

"Wszystkie dane pokazują, że prawdopodobnie w najbliższym czasie prób nielegalnego przekroczenia granicy może być więcej" - oceniła por. Anna Michalska z SG. Dodała, że droga dostarczania cudzoziemców pod polską granicę wiedzie często z Rosji.

Tak było m.in. w przypadku dwóch obywateli Kuby, którzy w poniedziałek przedostali się z Białorusi do Polski. Mężczyźni w wieku 47 i 35 lat przeszli na stronę polską w rejonie działania placówki SG w Terespolu po przęsłach mostu granicznego. Jak poinformowała SG, migranci dostali się z Kuby do Rosji, a stamtąd na Białoruś, gdzie przebywali legalnie. Z Polski mieli się przedostać do Hiszpanii, ale zostali zatrzymani przez patrol straży granicznej i cofnięci do linii granicy.

Do próby siłowego forsowania granicy doszło natomiast w rejonie działania placówki SG w Mielniku. W poniedziałek ok. godz. 6 kilka osób rzucało w kierunku polskiej straży granicznej kamieniami i kawałkami drewna; użyto także laserów. Na stronę polską przedostało się trzech cudzoziemców, którzy otrzymali postanowienia o opuszczeniu kraju i zostali doprowadzeni do linii granicy.

W tym samym rejonie we wtorek grupa 18 cudzoziemców przecięła concertinę i przedostała się na stronę polską. Wszyscy to obywatele Iraku. Zostali zatrzymani i doprowadzeni do linii granicy.

Kolejną, tym razem 15-osobową grupę Irakijczyków funkcjonariusze SG dostrzegli z pojazdu obserwacyjnego (PJN) ok. godz. 1 w nocy. Wszyscy zostali cofnięci do granicy.

Z kolei 16 cudzoziemców zaobserwowano w rejonie placówki SG w Michałowie, kiedy przechodzili przez tory w pobliżu przejścia kolejowego Siemianówka. Było wśród nich 14 obywateli Iraku i dwóch obywateli Turcji. Cudzoziemców wypatrzono przez kamery monitoringu, zatrzymano i doprowadzono do linii granicy.

W styczniu doszło już do 307 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Funkcjonariusze SG przez pierwsze 10 dni nowego roku zatrzymali 15 migrantów - 9 obywateli Syrii i 6 obywateli Iraku. W takim samym okresie ubiegłego roku nie było żadnych zatrzymań.

W zeszłym roku Straż Graniczna zanotowała 39,7 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. W grudniu odnotowano ponad 1,7 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy, w listopadzie 8,9 tys., w październiku 17,5 tys., we wrześniu 7,7 tys., zaś w sierpniu 3,5 tys.

Od 1 grudnia do 1 marca 2022 r. na terenie przy granicy z Białorusią obowiązuje zakaz przebywania. Obejmuje on 115 miejscowości województwa podlaskiego i 68 miejscowości województwa lubelskiego.