Rzeczniczka Warmińsko-Mazurskiego OSG: zapora będzie dodatkowym elementem, który pomoże w ochronie zewnętrznej granicy UE

Tymczasowa zapora na granicy z obwodem kaliningradzkim będzie dodatkowym elementem, który pomoże funkcjonariuszom w ochronie zewnętrznej granicy UE powiedziała PAP rzeczniczka prasowa Warmińsko-Mazurskiego Oddział Straży Granicznej mjr Mirosława Aleksandrowicz.

Jak przekazała rzeczniczka prasowa Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, tymczasowa zapora z drutu ostrzowego jest budowana na odcinku 200 km - od Wisztyńca po Zalew Wiślany. Dodała, że prace nad jej budową rozpoczęły się 2 listopada. Jednocześnie podkreśliła, że zapora jest budowana przez żołnierzy Wojska Polskiego, zaś Straż Graniczna jedynie wskazuje miejsca budowy.

"Zapora powstaje od słupka wyznaczającego linię granicy w głąb naszego kraju, czyli w pasie drogi granicznej" - powiedziała mjr Mirosława Aleksandrowicz. Dodała, że budowa zapory nie ma wpływu na ruch graniczny, który - jak wskazała - jest stabilny.

Przypomniała, że Rosjanie w związku z ograniczeniami pandemicznymi od dwóch lat mogą przyjeżdżać do Polski tylko w wyjątkowych sytuacjach, określonych w rozporządzeniu MSWiA w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych.

Regulacja wprowadziła ograniczenia we wjeździe do Polski, zgodnie z którymi do katalogu osób uprawnionych do wjazdu wpisano określone kategorie osób. Zakres wyjątków jeszcze bardziej zmniejszyła nowelizacja rozporządzenia opublikowana 19 września w Dzienniku Ustaw. Nowela dodała przepis, który ograniczył wjazd obywateli Federacji Rosyjskiej na wszystkich przejściach na granicy zewnętrznej UE oraz zmniejszyła zakres wyjątków, aby wykluczyć podróżowanie Rosjan m.in. w celach biznesowych, kulturalnych i sportowych.

"W październiku nie mieliśmy żadnych prób przekroczenia granicy wbrew przepisom ani w jednym, ani w drugim kierunku. Natomiast od początku roku - do końca września zdarzały się próby przekroczenia granicy w celach migracyjnych, turystycznych bądź z utraty orientacji, np. grzybiarze. Czasami turyści łamali przepisy z ciekawości" - powiedziała Aleksandrowicz.

Dodała, że zdarzały się także nielegalne migracje. "Takich przypadków od początku roku - do końca września - odnotowaliśmy 11. We wrześniu tego roku czterech obywateli Tadżykistanu przeszło z Rosji do Polski. Mężczyźni byli przygotowani do przekroczenia granicy. Mieli jednakowe obuwie i ubranie. Przylecieli do Kaliningradu, a stamtąd taksówką dostali się w rejon granicy, przekroczyli ją, a następnie zostali zatrzymani przez naszych funkcjonariuszy" - powiedziała. Rzeczniczka dodała, że osoby te były przekonane, że są już w Niemczech. Nie złożyli wniosku o ochronę międzynarodową, więc w ramach readmisji zostali przekazani stronie rosyjskiej.

"Budowana zapora na pewno będzie dodatkowym elementem, który posłuży funkcjonariuszom w ochronie granicy zewnętrznej Unii Europejskiej. Mamy sporo nowoczesnych sprzętów, ale fizyczna zapora na pewno pomoże w zabezpieczeniu ewentualnej nielegalnej migracji" - zaznaczyła Aleksandrowicz.

Przypomniała też, że wejście na pas drogi granicznej jest wykroczeniem, za które grozi mandat do 500 zł. Mandaty takiej wysokości otrzymali w sierpniu polscy turyści, którzy robili sobie zdjęcia z rosyjskim słupkiem granicznym. "To jest już przekroczenie granicy państwowej" - powiedziała Aleksandrowicz. Dodała, że innym procedurom podlegają osoby, które zostaną zatrzymane przez służby drugiego kraju. W takim wypadku czekają ich m.in. przesłuchania; następnie - po odbyciu czynności - wywoływane są spotkania graniczne przez stronę polską i rosyjską; na takim spotkaniu osoby te są przekazywane stronie polskiej w ramach readmisji.

Budowa tymczasowej zapory rozpoczęła się w środę w okolicy Wisztyńca na granicy Polski z obwodem kaliningradzkim. Zapora o wysokości 2,5 m i szerokości 3 m ma powstać na całej długości granicy z Rosją. Zainstalowane mają być też urządzenia, które pozwolą na elektroniczny dozór granicy. Budowa zapory elektronicznej ma ruszyć do końca roku.

Szef MON mówił w środę, że zdecydował o podjęciu działań dla wzmocnienia bezpieczeństwa na granicy Polski z obwodem kaliningradzkim "poprzez uszczelnienie tej granicy" w związku z "niepokojącymi informacjami", że lotnisko w obwodzie kaliningradzkim zostało otwarte dla lotów z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej.

Aby zapobiec przedostawaniu się nielegalnych migrantów z terenu Białorusi, pod koniec stycznia ruszyła budowa zapory na granicy polsko-białoruskiej. Budowa bariery fizycznej (pięciometrowego płotu ze stalowych przęseł zwieńczonego drutem żyletkowym) na 186-kilometrowym odcinku granicy z Białorusią zakończyła się latem. Budowa bariery elektronicznej trwa od czerwca. Rzeczniczka SG informowała PAP, że pierwsze odcinki perymetrii na polsko-białoruskiej granicy będą gotowe w pierwszej połowie listopada. Koszt całej zapory na tej granicy to ok. 1,6 mld zł.