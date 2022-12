Rzecznik AU: celem posiadania własnych zdolności w zakresie satelitów obserwacyjnych jest możliwość ich zadaniowania

Celem posiadania własnych, narodowych zdolności w zakresie satelitów obserwacyjnych jest możliwość zadaniowania ich tak, by mieć jak najszybciej i jak najczęściej dane z kluczowego obszaru - jak np. region wschodniej granicy Polski - powiedział PAP rzecznik Agencji Uzbrojenia ppłk Krzysztof Płatek.

We wtorek wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak oraz minister sił zbrojnych Francji Sébastien Lecornu zatwierdzili w Warszawie umowę na zakup dwóch satelitów obserwacyjnych i stacji odbiorczej od firmy Airbus Defence and Space.

Wartość kontraktu między Agencją Uzbrojenia MON a europejską firmą to ok. 575 mln euro netto; satelity dla Polski zostaną zbudowane i wyniesione na orbitę do roku 2027; w przyszłym roku polskie wojsko otrzyma dostęp do danych z konstelacji satelitów Pleiades Neo.

Satelity zwiększą zdolności Wojska Polskiego w zakresie pozyskiwania danych rozpoznawczych w oparciu o satelity obserwacyjne, działające w ramach francusko-polskiej konstelacji. Dzięki nim możliwe będzie pozyskiwanie danych rozpoznawczych w zakresie rozpoznania obrazowego z dokładnością do 30 cm, a działanie w ramach konstelacji pozwoli na zobrazowanie znacznie większego obszaru Ziemi, niż jest to możliwe w przypadku jednego państwa.

Rzecznik AU pytany o ten zakup podkreślił, że pozyskiwane przez Polskę satelity to "jeden z najnowocześniejszych systemów istniejących na świecie". "Spośród naszych sojuszników, jedynie Francuzi i Amerykanie posiadają tak precyzyjne urządzenia obserwacyjne, jeżeli chodzi o rozpoznanie obrazowe - mówimy tu o pozyskiwaniu danych rozpoznawczych z dokładnością do 30 cm. My, jako Polska, jesteśmy pierwszym partnerem Francji, który pozyskuje zdolności na bazie tych najnowszych rozwiązań. To można wskazać jako bardzo duży sukces" - powiedział ppłk Płatek.

Jak przypomniał, celem współpracy z Francją jest wspólne korzystanie z ogółu danych pozyskanych przez satelity zarówno francuskie, jak i te przeznaczone dla Polski. "W ramach tej współpracy docelowo będziemy przekazywać sobie wzajemnie te zobrazowania; dążymy do tego, by współdzielić zasoby" - wskazał.

Rzecznik AU pytany o możliwości zamówionych satelitów, wskazał, że każdy obiekt w obszarze istotnym dla polskiego wojska będzie mógł zostać zaobserwowany co najmniej dwa razy przez któryś z satelitów w konstelacji. Zwrócił uwagę, że celem posiadania własnych zdolności w zakresie satelitów obserwacyjnych jest ich zadaniowanie tak, by ważne obszary mogły być obserwowane jak najczęściej, a zbierane przez nie dane jak najszybciej trafiały do odpowiednich instytucji.

Ppłk Płatek odniósł się również do umowy, w ramach której Polska pozyskuje dane z włoskiego programu COSMOSkyMed - zespołu satelitów pozyskujących dane radarowe. Jak zaznaczył, pozyskiwane ze współpracy z Włochami dane - rozpoznanie radarowe - będą komplementarne z danymi obrazowymi, których dostarczą satelity pozyskane we współpracy z Francją. Będą one przydatne np. gdy warunki atmosferyczne, jak duże zachmurzenie czy mgła, utrudniać będą rozpoznanie obrazowe danego terenu.

"Co do zasady - jeśli mamy dobre warunki atmosferyczne, nie ma np. grubej pokrywy chmur, to na pewno korzystniejsze jest rozpoznanie obrazowe. Ono pozwala precyzyjnie zidentyfikować wszelkiego rodzaju obiekty czy cele na danym obszarze, na którym dokonuje się rozpoznania. Rozpoznanie SAR (radarowe -PAP) jest bardzo dobrym uzupełnieniem przy złych warunkach atmosferycznych, gdy np. jest jakaś mgła przy powierzchni. Daje mniejszą dokładność, ale może działać w każdych warunkach" - tłumaczył oficer.

"Oczywiście, pracujemy nad rozwojem polskiej konstelacji, żeby to nie były tylko już zakontraktowane satelity od Airbusa, ale żeby pojawił się cały szereg mikrosatelitów - przy jak największym zaangażowaniu polskich podmiotów. Chcemy, by te mikrosatelity zapewniały nam zdolności zarówno obrazowe, jak i radarowe" - dodał ppłk Płatek. Dopytywany wskazał, że w rozwoju możliwości technologicznych polskich podmiotów "będziemy dążyć do tego, by działali oni we współpracy z partnerami strategicznymi". "Chodzi, o to, żeby ucząc się od zagranicznego partnera strategicznego dalej rozwijali swoje kompetencje" - wskazał podpułkownik.

Obecnie poza USA i Francją własnymi zdolnościami w zakresie satelitów obserwacyjnych w NATO dysponują: Wielka Brytania, Niemcy, Włochy, Hiszpania, Kanada i Turcja. Ppłk Płatek wskazał, że państw, które posiadają własne zdolności zarówno w przypadku satelitów obrazujących, jaki i radarowych, jest bardzo mało.

"Jeśli chodzi o NATO, to wiele państw, nawet tych, które mają narodowe zdolności, maję je tylko w jednym z tych obszarów. Przykładowo Niemcy specjalizują się w satelitach SAR (rozpoznania radarowego), a jeśli chodzi o obrazowanie, to korzystają ze zdolności partnera zagranicznego - tak jak my pozyskujemy dane SAR od Włochów. Tego typu umowy, że ma się narodowe zdolności w jednym zakresie, a uzupełnia się je w drugim od partnera zagranicznego, to jest swojego rodzaju norma, z uwagi na częste specjalizacje poszczególnych państw w danych obszarach" - dodał.

Satelita taki, jak kupione przez Polskę od Airbusa, pozwala obserwować obszar o powierzchni ok. 2 mln km kwadratowych, a rozdzielczość jego urządzeń optycznych wynosi 30 cm. Szczegółowa specyfikacja systemu jest niejawna.