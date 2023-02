Rzecznik AU: pozyskiwanie sprzętu wojskowego z USA cechuje najwyższa możliwa wiarygodność umów

Pozyskiwanie sprzętu wojskowego z USA cechuje najwyższa możliwa wiarygodność umów, to obecnie najważniejszy partner Polski w tym obszarze, to współpraca oparta na stosunkach sojuszniczych - powiedział PAP rzecznik Agencji Uzbrojenia ppłk Krzysztof Płatek .

Ppłk Płatek był pytany o rolę USA i amerykańskiego przemysłu zbrojeniowego w modernizacji polskich sił zbrojnych. "Jeżeli chodzi o zaangażowanie przemysłu amerykańskiego w proces modernizacji polskich sił zbrojnych, to po pierwsze należy wskazać umowy związane z realizacją pierwszej fazy programu Wisła, czyli zamówienie o wartości ok. 4,6 mld dolarów na dwie baterie zintegrowanego systemu obrony powietrznej i przeciwrakietowej, oparte o wyrzutnie Patriot z systemem ICBS. Obecnie trwają dostawy tego systemu" - wskazał.

Ponadto, zaznaczył, Stany Zjednoczone to jedyny dostawca sprzętu takiego jak zamówione przez Polskę w 2020 r. trudno wykrywalne dla radarów 32 samoloty wielozadaniowe F-35A, produkowane przez koncern Lockheed Martin. "To umowa o wartości 4,6 mld dolarów, a dostawy na teren Polski planowane są na przełomie roku 2025 i 2026. Pamiętajmy, że samoloty dla Polski gotowe będą przed 2025 rokiem i już wtedy polscy piloci rozpoczną na nich szkolenie na terenie Stanów Zjednoczonych" - powiedział.

"W 2022 roku została zawarta kolejna bardzo ważna umowa na 250 czołgów M1A2 SEPv3 Abrams, wraz z wozami towarzyszącymi; wartość tej umowy to ok. 4,75 mld dolarów. Kolejna umowa dotyczy pozyskania 116 czołgów M1A1 Abrams, z szybkim terminem dostaw - umowa zawarta w styczniu, dostawy jeszcze w tym roku, a ich zakończenie w 2024; warto dodać, że ten kontrakt jest realizowany z finansowym wsparciem amerykańskim" - wskazał również rzecznik AU.

Przypomniał, że wśród kluczowych zamówień skierowanych do strony amerykańskiej znalazły się również wyrzutnie rakiet HIMARS, których pierwszy dywizjon (18 wyrzutni bojowych + 2 szkolne) został zamówiony w 2019 roku, a dostarczony ma być w tym roku.

Oficer zwrócił również uwagę na zamówione w 2016 r. manewrujące pociski rakietowe powietrze ziemia AGM-158 JASSM-ER, które wykorzystywane mogą być przez samoloty F-16 używane przez polskie lotnictwo.

"Wdrażamy również - na chwilę obecną do Wojsk Obrony Terytorialnej - przeciwpancerne pociski kierowane Javelin. Już mamy zrealizowane w pełni jedno zamówienie na 60 przenośnych wyrzutni i 180 pocisków. W tym roku podpisaliśmy również aneks do tej umowy na 50 kolejnych wyrzutni i ok 500 pocisków" - podkreślił ppłk Płatek.

Zwrócił także uwagę, że Polska otrzymała od USA w ramach procedury EDA (sprzedaż po korzystnych cenach sprawnego, ale używanego sprzętu z nadwyżek sił USA zaprzyjaźnionym państwom) samoloty transportowe C-130H Hercules. "Samoloty są kupione za bardzo, bardzo niską cenę - wartość kontraktu to zaledwie 15,3 mln dolarów. Od naszym amerykańskich partnerów pozyskaliśmy też 277 wielozadaniowych pojazdów wielozadaniowych MRAP Cougar za 27,5 mln dolarów - czyli też po bardzo preferencyjnej cenie" - wskazał.

Ppłk Płatek zaznaczył, że tego typu kontrakty to także wynik sojuszniczych relacji polsko-amerykańskich i "mają one po prostu wesprzeć zdolności operacyjne polskich sił zbrojnych".

Jak dodał, polskie wojsko pozyskało również od USA w ramach leasingu drony MQ-9A Reaper - obecnie w wersji rozpoznawczej. "Tutaj wartość kontraktu to ok. 70 mln dolarów. To umowa, która tak naprawdę ma poprzedzać docelowe wdrożenie do Sił Zbrojnych RP bezzałogowych systemów MQ-9B Reaper, które już będą uzbrojone" - wskazał rzecznik AU. Pierwsze Reapery trafiły do polskich żołnierzy w ubiegłym tygodniu.

Ppłk Płatek odniósł się również do innych działań związanych z pozyskiwaniem sprzętu wojskowego z USA, które nie zakończyły się jeszcze umowami. "Zostały wysłane zapytania ofertowe w zakresie realizacji drugiej fazy systemu Wisła, tj. 6 kolejnych baterii, z radarami dookólnymi LTAMDS" - wskazał. Jak dodał, te radary to nowość, w którą zostanie wyposażona oprócz wojsk amerykańskich tylko polska obrona powietrzna.

"To również ciąg dalszy realizacji programu Homar, gdzie zostało wysłane zapytanie ofertowe na 476 modułów wyrzutni HIMARS, które docelowo mają być posadowione na polskich Jelczach. Po spodziewanej zgodzie Kongresu zostanie wypracowany zakres tego zamówienia, jak również harmonogram jego realizacji. Wysłane zostało też zapytanie ofertowe na 96 śmigłowców uderzeniowych AH-64E Apache Guardian, które mają stanowić realizację programu Kruk" - dodał ppłk Płatek.

Zapytany, w przypadku których z wymienionych umów przewidywane jest zaangażowanie polskiego przemysłu obronnego, rzecznik AU wskazał na program Homar przewidujący pozyskanie nawet do 500 HIMARS-ów. Zapowiedział także, że będą prowadzone rozmowy w sprawie "potencjalnego transferu technologii rakietowych" pocisków do HIMARS-ów.

"Przewidywany jest także udział polskiego przemysłu przy realizacji projektu związanego z wprowadzeniem śmigłowców Apache. Pierwsza faza programu Wisła już pokazała możliwość włączenia polskiego przemysłu do złożonych zamówień na zaawansowany technologicznie sprzęt wojskowy (chodzi m.in. o wyrzutnie Patriot wyprodukowane w Stalowej Woli - PAP). W przypadku drugiej fazy programu Wisła też będziemy dążyli do tego, żeby angażować polski przemysł" - zapowiedział rzecznik Agencji Uzbrojenia.

Ppłk Płatek ocenił też, że USA to obecnie najważniejszy partner Polski w zakresie pozyskiwania uzbrojenia, z którym kontrakty opiewają na największe kwoty, porównywalne jedynie z zamówieniami z Korei Południowej. "Ale przede wszystkim patrzmy na to przez pryzmat, że USA są nie tylko dostarczycielem nowoczesnego sprzętu wojskowego, ale są przede wszystkim główną siłą Sojuszu Północnoatlantyckiego i jednocześnie, w jego w ramach, najważniejszym partnerem Polski" - podkreślił.

Oficer dodał, że w kwestiach sprzedaży uzbrojenia gwarantem jest rząd amerykański, stosujący procedurę FMS (Foreign Military Sales), w ramach której zawiera się umowę między rządami, a nie np. bezpośrednio z producentami danych systemów uzbrojenia. "Także ze względu na obowiązujące w USA przepisy większość wyrobów obronnych podlega procedurze FMS, zwłaszcza jeśli chodzi o najbardziej zaawansowane systemy. Mówimy więc o najwyższej możliwej wiarygodności tego partnera" - zauważył.