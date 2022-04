Rzecznik BOSG: osoby z Ukrainy coraz częściej przyjeżdżają do Polski po zakupy i do pracy

Widzimy tendencję, że osoby przekraczające granice z Ukrainą coraz częściej przyjeżdżają do naszego kraju po zakupy albo do pracy – powiedział PAP w czwartek rzecznik prasowy Bieszczadzkiego Oddziału SG (BOSG) ppor. Piotr Zakielarz.

Ostatniej doby na podkarpackich przejściach granicznych na kierunku wjazdowym odprawiono 15 tys. osób. Natomiast z Polski do Ukrainy wyjechało 11,1 tys. osób.

"Szacujemy, że w ostatnich dniach około 50 proc. ruchu na podkarpackich przejściach granicznych generowanych jest przez tzw. ruch lokalny. Widać, że coraz więcej osób przyjeżdża do kraju po zakupy czy udaje się do pracy" - powiedział ppor. Zakielarz

Rzecznik dodał, że wśród osób przekraczających granice duży odsetek stanowią również wolontariusze i przedstawiciele organizacji pozarządowych zaangażowani w pomoc humanitarną dla Ukrainy.

Ppor. Zakielarz podkreślił, że wciąż wśród osób, które wjeżdżają do naszego kraju są uchodźcy, którzy uciekają przed wojną. "Najczęściej są to kobiety z dziećmi" - dodał.

Jak podał ppor. Zakielarz, ostatniej doby na podkarpackich przejściach granicznych na kierunku wjazdowym do Polski odprawiono 15 tys. osób. Przez przejście w Medyce do kraju dotarło 7,5 tys., w tym pieszo 2,8 tys. i koleją 900 osób. Natomiast przez przejście w Korczowej było to 4,2 tys. osób, przez Budomierz 2,1 tys. osób, a w Krościenku granicę przekroczyło 1,1 tys. osób. Z Polski do Ukrainy wyjechało 11,1 tys. osób.

Od początku kryzysu na Ukrainie, czyli od 24 lutego br. do czwartku do godz. 7 do kraju przez Podkarpacie dotarło 1,47 mln osób, w tym pieszo 526,1 tys. osób oraz w pociągach 186,7 tys. osób.