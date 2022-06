Rzecznik Episkopatu: w niedzielę w kościołach odbędzie się zbiórka na świętopietrze

W niedzielę w kościołach odbędzie się zbiórka na świętopietrze, ofiarę wnoszoną przez kraje katolickie na rzecz Stolicy Apostolskiej. Pieniądze te przeznaczane są na wsparcie działalności charytatywnej papieża – poinformował rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Leszek Gęsiak.

Zbiórka datków w kościołach odbywa się raz w roku, w ostatnią niedzielę czerwca, czyli blisko 29 czerwca, kiedy Kościół katolicki obchodzi uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła.

"O tym, jak wydatkowane są te środki, decyduje Ojciec Święty oraz zajmujący się tym urząd dobroczynności apostolskiej kierowany przez kard. Konrada Krajewskiego. To są przede wszystkim dzieła charytatywne, wsparcie różnego rodzaju akcji i doraźnej pomocy, która jest potrzebna na całym świecie" - powiedział PAP rzecznik KEP ks. Leszek Gęsiak.

Poinformował, że pieniądze te są zbierane we wszystkich diecezjach. "Każda diecezja przesyła je bezpośrednio do Watykanu. My w Polsce taką zbiórkę będziemy mieli w najbliższą niedzielę - pieniądze będą zbierane podczas każdej mszy św. we wszystkich parafiach" - zaznaczył.

Dodał, że oprócz zbiórek w diecezjach pieniądze na świętopietrze przekazują także darczyńcy indywidualni.

Z raportu opublikowanego 16 czerwca 2022 r. przez Watykański Sekretariat ds. Ekonomii w 2021 r. na konto Stolicy Apostolskiej w ramach świętopietrza wpłynęło 46,9 mln euro.