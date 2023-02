Rzecznik Episkopatu: Wielki Post jest po to, by przeżyć wewnętrzne nawrócenie

Wchodzimy w czas Wielkiego Postu po to, by móc przeżyć wewnętrzne nawrócenie, które jest drogą do Chrystusa – powiedział rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Leszek Gęsiak w przesłaniu na rozpoczynający się Wielki Post.

Środa Popielcowa rozpoczyna w Kościele katolickim trwający 40 dni Wielki Post. Tego dnia w czasie liturgii odbywa się obrzęd posypania głów popiołem na znak nawrócenia i pokuty.

Rzecznik KEP zaznaczył, że okres liturgiczny Wielkiego Postu jest sprzyjającym czasem do zatrzymania się i wejrzenia w głąb siebie. "Wchodzimy w ten czas po to, by móc przeżyć wewnętrzne nawrócenie, które jest drogą do Chrystusa. A zwrócenie się ku Chrystusowi jest tym, co może zmienić świat - podzielony, pogrążony w wojnie i nienawiści" - przyznał.

Zwrócił uwagę, że pomocą w nawróceniu serca i umysłu mogą być ćwiczenia wielkopostne, które są wypróbowanymi w Kościele narzędziami dla duchowego wzrostu. "Modlitwa, post i jałmużna służą uporządkowaniu naszego ciała i naszych myśli, tak by nasze czyny wypływały z miłości i chęci służenia Bogu i bliźniemu we wszystkim, co robimy" - zauważył.

Ks. Gęsiak dodał, że do ćwiczeń wielkopostnych zaliczamy także rekolekcje oraz nabożeństwa wielkopostne, które pomagają oderwać się od spraw tego świata i wsłuchać się w to, co Chrystus chce nam powiedzieć i do czego nas wzywa.

"W dzisiejszym zabieganym świecie, chwile +sam na sam+ z Bogiem są czasem uprzywilejowanym, bowiem pozwalają pomyśleć o sprawach najważniejszych. Tym samym, podążając wielkopostną drogą, w duchu pokuty wchodzimy w dynamikę zmartwychwstania. Tak przygotowani, mocno i świadomie przeżyjemy tę największą tajemnicę naszej wiary" - podkreślił rzecznik Episkopatu.

Wielki Post nawiązuje do czterdziestodniowego pobytu Chrystusa na pustyni, gdzie pościł i był kuszony przez szatana. Dla wiernych jest on wezwaniem do pokuty, nawrócenia i do przemiany życia. Rozpoczyna okres przygotowania do największej chrześcijańskiej uroczystości - Wielkanocy.