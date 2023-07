Rzecznik Jasnej Góry: musimy uwrażliwiać, by nie angażować autorytetu Jasnej Góry do "ziemskich celów"

Musimy jeszcze bardziej uwrażliwiać, by nie angażować autorytetu Jasnej Góry do ziemskich, doraźnych celów - napisał rzecznik Jasnej Góry ojciec Michał Bortnik w oświadczeniu ws. udziału polityków w tym szefa PiS, wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego w niedzielnej Pielgrzymce Rodziny Radia Maryja.

"Wydarzenie to i jego społeczny odbiór pokazują, że organizatorzy spotkań o charakterze religijnym i my, jako gospodarze tego miejsca, musimy jeszcze bardziej uwrażliwiać, by nie angażować autorytetu Jasnej Góry do ziemskich, doraźnych celów" - napisał w oświadczeniu przekazanym w środę PAP rzecznik prasowy Jasnej Góry ojciec Michał Bortnik.

Zaznaczył też, że "w związku z różnymi opiniami, zastrzeżeniami, a nawet oburzeniem, związanymi z wystąpieniem wicepremiera i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego podczas 32. Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja na Jasnej Górze" klasztor pragnie sprostować, że "nie odbyło się ono podczas uroczystości o charakterze liturgicznym".

W niedzielę 9 lipca kilkadziesiąt tysięcy wiernych uczestniczyło w 32. Pielgrzymce Rodzin Radia Maryja na Jasną Górę. W uroczystościach na Wałach Jasnogórskich wzięli m.in. udział wicepremier Kaczyński, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, minister rodziny Marlena Maląg i minister aktywów państwowych Jacek Sasin, a także posłowie, senatorowie oraz samorządowcy PiS.

Prezes PiS powiedział do zebranych: "Ośmielam się zwrócić do państwa, do wszystkich zebranych dlatego, że od bardzo dawna nie było takiego momentu, w którym tak jawnie formułowane są plany pozbawienia nas suwerenności". "Tak jawnie, bezczelnie, kłamliwie i można powiedzieć odrażająco atakowany jest Kościół, atakowany jest Ojciec Święty, atakowane są nasze podstawowe wartości, podstawy naszego porządku społecznego, naszego obyczaju, mówiąc najkrócej podstawy polskości" - mówił. "Ktoś tutaj chce głęboko zmienić, a właściwie zniszczyć nasz naród, tą trwającą już przeszło tysiąc lat wspólnotę" - dodał.

O. Michał Bortnik poinformował, że przemówienie zostało wygłoszone przed mszą św., kiedy przemawiali organizatorzy i zaproszeni przez nich goście, na błoniach jasnogórskich. "Samo miejsce wygłoszenia przemówienia nie było również związane z przestrzenią wyłącznie liturgiczną (nie było amboną czy ołtarzem, jak piszą niektórzy), jest ono miejscem dla kantora lub animatora spotkań" - dodał.

Ojciec Bortnik zaznaczył, że ojcowie i bracia paulini nie ingerują w treść wystąpień zapraszanych gości. "Udzielenie głosu zaproszonym gościom leży w wyłącznej gestii organizatora pielgrzymki. Organizatorem 32. Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja byli zakonnicy ze zgromadzenia redemptorystów z dyrektorem o. Tadeuszem Rydzykiem" - czytamy w oświadczeniu.

"Niezależnie (od tego) jak dani politycy czy inne osoby, które zdecydują się być pielgrzymem (a za taką uważana jest każda osoba, która przybywa do sanktuarium) są odbierani, misją tego miejsca jest świadectwo Ewangelii i posługa jedności. Jasna Góra zawsze była i jest otwarta dla każdego, kto wchodzi w jej progi (pobudek sumienia nikt, poza Bogiem nie może ocenić)" - stwierdził rzecznik Jasnej Góry.