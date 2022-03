Rzecznik KEP: słowa Bidena są przesłaniem nadziei, wezwaniem do odwagi i wskazaniem na Boga

Przytoczenie przez prezydenta Bidena słów Jana Pawła II "Nie lękajcie się" jest, być może, poza przesłaniem nadziei i wezwaniem do odwagi, także wskazaniem na Boga – powiedział PAP rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Leszek Gęsiak.

Rzecznik KEP przypomniał, że słowa papieża "Nie lękajcie się", miały w 1978 r. także swoją drugą część - "otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi". "To jest klucz do zrozumienia aktualności papieskiego przesłania" - zaznaczył.

Prezydent USA, rozpoczynając w sobotę wieczorem przemówienie na dziedzińcu Zamku Królewskiego, nawiązywał do słów Jana Pawła II: "+Nie lękajcie się+. Były to pierwsze słowa pierwszego publicznego wystąpienia, pierwszego polskiego papieża, po jego wyborze w 1978 r. Te słowa zdefiniowały pontyfikat Jana Pawła II. Słowa, które odmieniły świat" - powiedział Biden.

"To bardzo ważne, że prezydent Stanów Zjednoczonych rozpoczyna swoje przemówienie w Polsce od przytoczenia programowych słów papieża Jana Pawła II. Słowa Ojca Świętego były początkiem bardzo poważnych zmian, które zaszły zarówno w Kościele za jego pontyfikatu, jak i w kwestiach społeczno-politycznych nie tylko w Polsce, ale też w całej Europie" - powiedział PAP rzecznik KEP.

"Wszyscy zastanawiamy się, co zrobić w tej trudnej sytuacji agresji Rosji na Ukrainę. Podejmowane są wysiłki dyplomatyczne, mediacyjne, wprowadzane są różnego rodzaju sankcje, ale jest jeszcze jedna możliwość, z której być może warto skorzystać - to jest właśnie otwarcie drzwi Chrystusowi. Być może przytoczenie przez prezydenta Bidena słów Jana Pawła II jest również wołaniem o to, żeby nie lękać się - w tych wszystkich trudnych sprawach, które dotyczą wojny w Ukrainie - dostrzec także tego, który jest ponad ekonomią, ponad trudnościami społecznymi, politycznymi, ponad wojną i przemocą, czyli Boga" - ocenił rzecznik KEP.

Powiedział, że Jan Paweł II miał świadomość, że człowiek, który nie ma odniesienia do Boga w sytuacjach granicznych, w sytuacjach niepewności - może ulec rozpaczy.

"W związku z tym zarówno w kontekście sytuacji geopolitycznej lat osiemdziesiątych, jak i obecnej wojny na Ukrainie - słowa papieża +Nie lękajcie się+, są wołaniem, aby mimo tej obiektywnie trudnej sytuacji, niepewności, która może prowadzić do zwątpienia - nie poddawać się rozpaczy, bo jest nadzieja w Bogu" - wskazał ks. Gęsiak.

Przypomniał, że zgodnie z nauczaniem Kościoła "rządom nie można odmawiać prawa do koniecznej obrony". "O tym wyraźnie mówi +Katechizm Kościoła Katolickiego+" - dodał.

Rzecznik KEP zwrócił również uwagę, że Jan Paweł II w homilii 22 października 1978 r. mówił, że otwarcie się na Chrystusa w praktyce oznacza otwarcie "granic państw, systemów ekonomicznych i politycznych, szerokich dziedzin kultury, cywilizacji i rozwoju", a zatem "otwarcie na Chrystusa otwiera człowieka i narody na pojednanie i pokój".