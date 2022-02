Rzecznik KRRiT: jeśli ktoś nie zarabia na swoich produkcjach audiowizualnych - nie musi zgłaszać się do wykazu dostawców VOD i VSP

Jeśli ktoś jest amatorem, hobbystą, nie zarabia na swoich produkcjach audiowizualnych, nie ma z tego tytułu żadnych dochodów, to nie musi zgłaszać się do wykazu dostawców VOD i VSP - powiedziała PAP rzecznik prasowy Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Teresa Brykczyńska.

Nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji z 11 sierpnia 2021 r. nałożyła na podmioty dostarczające audiowizualne usługi medialne na żądanie (VOD) oraz na dostawców platform udostępniania wideo (VSP) prowadzących działalność w dniu 1 listopada 2021 r. (wejście w życie nowelizacji) obowiązek zgłoszenia usług do wykazów prowadzonych przez przewodniczącego KRRiT.

"Powyższym obowiązkiem objęta jest każda osoba publikująca materiały wideo na platformach udostępniania wideo - YouTube, TikTok, Twitch, Facebook itp. (czyli nagrywająca filmiki, videoblogi lub inne materiały wideo) i zarabiająca na tej na usłudze np. na podstawie odpowiednich umów z reklamodawcami lub przedstawicielem platformy" - wyjaśniła rzecznik KRRiT.

Przekazała, że nowy obowiązek dla twórców, publikujących swoje materiały w sieci, wynika ze znowelizowanej Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o audiowizualnych usługach medialnych, z dnia 14 listopada 2018 r. "Jest to zatem obowiązek ogólnoeuropejski" - podkreśliła.

Brykczyńska przypomniała, że Dyrektywa wymusiła nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji. Zaznaczyła, że "KRRiT informowała o pracach nad obligatoryjną nowelizacją ustawy o rtv, przekazując Dyrektywę do społecznych konsultacji - 30 października 2019 roku".

Poinformowała, że "termin składania uwag mijał 30 listopada 2019 r., jednak Rada przedłużyła ten termin, dając czas na składanie uwag do 7 grudnia 2019 r.". "O nowelizacji (nowym obowiązku) byli informowani przedstawiciele platform, na których działają twórcy - spotykał się z nimi przewodniczący. Podobnie przedstawiciele twórców, którzy również byli informowani - m.in. IAB Polska (Związek Pracodawców Branży Internetowej)" - wskazała.

Rzecznik KRRiT podała, że "ostatnie takie spotkanie odbyło się 28 grudnia 2021 roku".

Wprowadzone przepisy europejskie zobligowały KRRiT do przekazywania informacji o wszystkich (wpisanych do wykazu) usługach audiowizualnych - w tym usługach na żądanie - świadczonych na terytorium Polski do Europejskiego Obserwatorium Audiowizualnego, które je publikuje w ramach bazy MAVISE.

W przestrzeni medialnej pojawiły się informacje, że podatek od VOD nie będzie dotyczył mikroprzedsiębiorców, czyli twórców zatrudniających mniej niż 10 osób i mających mniej niż 2 mln euro obrotu w ciągu roku. Brykczyńska potwierdziła te informacje w rozmowie z PAP. "Tak, to prawda. Podatek z pewnością nie będzie dotyczył mikroprzedsiębiorców, czyli tych, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: zatrudniali średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnęli roczny obrót netto ze sprzedaży usług nieprzekraczający równowartości w złotych 2 mln euro".

Termin zgłaszania się dostawców VOD i VSP do wykazu prowadzonego przez przewodniczącego KRRiT minął 1 lutego.

Brykczyńska pytana o to, co stanie się z twórcami, którzy tego nie uczynili na czas, odpowiedziała: "obecnie będziemy przede wszystkim prowadzić działania informacyjno-edukacyjne". "Głównie będziemy przypominać o nowym obowiązku, a ostatecznie wzywać do wpisania się do wykazu" - wyjaśniła.

Dopytywana o to, czy KRRiT ma możliwość weryfikacji tego, kto powinien złożyć taki wniosek, ale tego nie zrobił, powiedziała: "tak istnieją takie możliwości". "Jednak podkreślam raz jeszcze, i to jest ważne, że jeśli ktoś jest amatorem, hobbystą, nie zarabia na swoich produkcjach audiowizualnych - nie ma z tego tytułu żadnych dochodów - to nie musi zgłaszać się do wpisu" - przypomniała.