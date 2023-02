Rzecznik KSP: podczas wizyty prezydenta Bidena lepiej omijać centrum i przemieszczać się komunikacją miejską

W poniedziałek na konferencji związane z wizytą w stolicy prezydenta USA Joe Bidena, rzecznik Komendanta Stołecznego Policji nadkom. Sylwester Marczak podkreślił, że w tym czasie najlepiej poruszać się komunikacją miejską. Wprowadzane będą również ograniczenia w ruchu pieszych.

Marczak przekazał, że utrudnienia już trwają i informuje o nich zarówno policja jak i miasto oraz Służba Ochrony Państwa. Zaznaczył, że najlepiej przemieszczać się po stolicy komunikacją miejską. "W kilku miejscach mogą też pojawić się ograniczenia w ruchu pieszym" - dodał.

"Wyłączenia dotyczyć będą przede wszystkim Śródmieścia i terenu od lotniska Chopina do centrum miasta. Decyzje mogą być podejmowane przez policję na bieżąco" - podkreślił.

Informacje o utrudnieniach będą pojawiały się też w social mediach policji i miasta.

"Wizyta prezydenta Bidena i zmiany z nią związane to duże wyrzeczenia dla warszawiaków. Ale mamy świadomość, jak ważna jest to wizyta. Zrobimy wszystko, żeby mówiono tylko i wyłącznie o słowach prezydenta Bidena i Dudy a o nas mówiono jak najmniej. Bo my zapewnimy to bezpieczeństwo" - podkreślił.

Poniedziałkowe utrudnienia dotyczą przede wszystkim zakazów parkowania w okolicy właśnie hotelu Marriott oraz placu Zamkowego i Wisłostrady. Policjant przypomniał, że wszelkie pojazdy, które nie zostały przeparkowane zostaną odholowane.

W czasie wizyty prezydenta Joe Bidena w stolicy policja będzie operacyjnie, czasowo wstrzymywać ruch na drogach prowadzących na Lotnisko Chopina, do hotelu Marriott oraz hotelu Intercontinental, a także w rejonie Pałacu Prezydenckiego i Zamku Królewskiego.

Kierowcy powinni spodziewać się włączeń ruchu m.in. na ulicach: Żwirki i Wigury, Raszyńskiej, Al. Jerozolimskich i moście Józefa Poniatowskiego, Emilii Plater, Marszałkowskiej, Nowym Świecie, Krakowskim Przedmieściu, Wisłostradzie od mostu Grota-Roweckiego do mostu Łazienkowskiego.

W czasie spotkań służby mogą zdecydować również o zamknięciu dróg w rejonie Starego Miasta: al. "Solidarności" i mostu Śląsko-Dąbrowskim, Senatorskiej, Podwala i Kapitulnej.

Od wtorku od początku dnia do środy do końca dnia, z ruchu wyłączony zostanie także pas dla rowerów na ul. Emilii Plater, na odcinku od ul. Świętokrzyskiej do ul. Złotej.

Ratusz zaleca, aby od wtorkowego poranka do środy w nocy omijać centrum Warszawy.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego, od poniedziałku do środy w Warszawie obowiązuje zakaz noszenia lub przemieszczania w stanie rozładowanym wszelkiego rodzaju broni. Z kolei wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł wydał od poniedziałku zakaz przewozu towarów niebezpiecznych i ruchu pojazdów nienormatywnych. Za złamanie zakazu grozi grzywna.

Prezydent Joe Biden we wtorek w Warszawie spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą i wygłosi przemówienie, zaś w środę spotka się z przywódcami Bukareszteńskiej Dziewiątki.