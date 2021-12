Rzecznik KSP ws. wydarzeń z udziałem kibiców Legii: wszczęto czynności sprawdzające

W związku ze sprzecznymi informacjami dotyczącymi niedzielnych wydarzeń z udziałem kibiców Legii do sprawy zaangażowani zostali policjanci z wydziału do walki z przestępczością pseudokibiców; wszczęto czynności sprawdzające - przekazał PAP rzecznik KSP nadkom. Sylwester Marczak.

Portal Interia podał, że po niedzielnym meczu Legii Warszawa z Wisłą Płock kibice Legii pojechali za autokarem z piłkarzami swojego klubu. Grupa kibiców miała wejść do autokaru i skonfrontować się z zawodnikami. Zgodnie z informacjami Interii w zdarzeniu mieli ucierpieć dwaj piłkarze, Mahir Emreli i Luquinhas. O trzecim poszkodowanym, Rafaelu Lopesie, informował natomiast "Super Express".

"W związku z pojawianiem się w przestrzeni medialnej sprzecznych informacji dot. wczorajszych wydarzeń z udziałem kibiców Legii, do sprawy zaangażowani zostali policjanci z wydziału dw. (do walki - PAP) z przestępczością pseudokibiców. Wszczęto czynności sprawdzające w sprawie" - przekazał w poniedziałek PAP rzecznik KSP nadkom. Sylwester Marczak.

Wcześniej na antenie Polsat News policjant podkreślał, że wokół sprawy pojawiło się "bardzo dużo informacji i emocji", jednak dotychczasowe dowody nie potwierdzają, by doszło do "jakiejkolwiek sytuacji, w której naruszona została nietykalność osobista kogokolwiek w autokarze". Z jego relacji wynikało również, że policjanci podjęli interwencję wobec grupy ok. 20 osób, które zgromadziły się przy autokarze drużyny, w wyniku czego osoby te rozeszły się.