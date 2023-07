Rzecznik KSP: wszystkie ofiary katastrofy samolotu w Chrcynnie zostały zidentyfikowane

Wszystkie ofiary katastrofy samolotu w Chrcynnie zostały zidentyfikowane - poinformował we wtorek na konferencji prasowej rzecznik Komendanta Stołecznego Policji nadkom. Sylwester Marczak.

"Dzisiaj można powiedzieć, że są praktycznie zidentyfikowane wszystkie osoby" - przekazał we wtorek nadkom. Marczak. Dodał jednak, że o szczegółach nie będzie mówił do momentu, kiedy nie zdecyduje się na to prokuratura.

"Myślę, że w tym przypadku najprawdopodobniej prokuratura w Pułtusku będzie takie informacje przekazywała w późniejszym terminie" - powiedział.

Odnosząc się do ewentualnego podnoszenia wraku podkreślił, że najpierw muszą zostać wykonane wszystkie oględziny związane z miejscem zdarzenia. "Po wykonaniu czynności również będziemy mieli do czynienia z badaniem samego wraku i zabraniem go stąd" - powiedział.

Dopytywany o uczestników katastrofy zaznaczył, że "mówimy o osobach, które były związane poniekąd z lotniskiem". Nie wskazał jednak, czy chodzi o pracowników, czy osoby, które były na lądowisku wspólnie z osobami, które wykonywały tam loty.