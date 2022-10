Rzecznik Lasów Państwowych: nie wykluczamy dalszego doposażania strażników w broń automatyczną

Straż Leśna prowadzi działania na obszarze niemal równym powierzchni Czech i interweniuje często wobec kłusowników i złodziei drewna - powiedział PAP rzecznik prasowy Lasów Państwowych Michał Gzowski. Dodał, że Lasy Państwowe nie wykluczają dalszego doposażania strażników w broń automatyczną.

W ubiegłym tygodniu funkcjonariusze Straży Leśnej RDLP w Białymstoku otrzymali karabinki Grot, takie same, jakimi posługują się żołnierze Wojska Polskiego, w tym Wojska Obrony Terytorialnej. To już kolejna jednostka Lasów Państwowych, która otrzymała dodatkowe wyposażenie. Docelowo - jak poinformowała Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku - mają je otrzymać wszystkie dyrekcje.

"Zakup broni automatycznej to jeden z elementów działań proobronnych, jakie podejmują Lasy Państwowe. Przypomnę, że rozpoczęły się już tego typu szkolenia dla kadry. Ogólnopolska struktura Lasów Państwowych, wyposażenie terenowe, system łączności i codzienne doświadczenie pracy terenowej czynią z leśników grupę zawodową istotną z punktu widzenia obronności państwa" - powiedział rzecznik prasowy Lasów Państwowych Michał Gzowski.

Dodał, że Straż Leśna przede wszystkim zabezpiecza majątek Skarbu Państwa na rozległym, liczącym ponad 76 tys. km kw. terenie. Zaznaczył, że jest to jedna czwarta kraju i powierzchnia niemal tak rozległa, jak Czechy.

"Codzienność pracy strażników to przeciwdziałanie wywożeniu odpadów na tereny leśne, kradzieże drewna, kłusownictwo. Prócz szkodnictwa leśnego na terenach leśnych mają miejsce także inne przestępstwa czy wykroczenia, a Straż Leśna często współpracuje z innymi służbami mundurowymi. Służba Straży Leśnej odbywa się w warunkach terenowych, do interwencji dochodzi w miejscach odludnych i ustronnych. Strażnicy leśni muszą być na takie okoliczności bardzo dobrze przygotowani" - przekazał Gzowski.

"Absolutnie niedopuszczalne są natomiast insynuacje medialne, wskazujące na związki wyposażania strażników w broń automatyczną z rzekomym zagrożeniem, jakie stwarzają aktywiście ekologiczni czy migranci. Takie intencjonalne kierowanie narracji ma na celu dyskredytowanie Lasów Państwowych" - powiedział.

Dodał też, że Lasy Państwowe nie wykluczają dalszego doposażania strażników w broń automatyczną.

Z informacji przekazanych przez Lasy Państwowe wynika, że posterunki Straży Leśnej znajdują się w 429 nadleśnictwach, a sama formacja w skali całego kraju liczy około 3 tys. osób. Obecnie posterunki Straży Leśnej posiadają na wyposażeniu ponad 100 sztuk broni automatycznej. Lasy Państwowe informują, że oprócz ostatniego zakupu dla nadleśnictw RDLP w Białymstoku, pojedyncze egzemplarze broni automatycznej były kupowane już od kilku lat.

"Są to karabiny Grot polskiej produkcji. Strażnicy są obeznani z tego rodzaju uzbrojeniem i ćwiczą posługiwanie się nim w trakcie regularnych szkoleń, obejmujących całość zagadnień ich służby, w tym posługiwania się bronią. Szkolenia odbywają się z udziałem profesjonalnych instruktorów, którzy szkolą także inne służby mundurowe. Lasy Państwowe posiadają nawet własne centrum szkolenia straży leśnej z zapleczem w postaci strzelnicy. To konieczność, bowiem posterunki straży leśnej posiadają standardowo na wyposażeniu broń krótką, tj. najczęściej pistolety Walther P-99 i Glock 17, oraz broń długą typu Mossberg kal. 12" - powiedział Gzowski. Leśnicy podkreślają, że szkolenia proobronne są prowadzone razem z WOT. Lasy Państwowe to pierwsza, tak duża instytucja, która ma podpisane porozumienie z WOT w tej sprawie.

Możliwość korzystania z broni palnej daje Straży Leśnej Ustawa z 28 września 1991 r. o lasach, która definiuje działanie Straży Leśnej i jej uprawnienia.

Karabinek, który powstał w ramach programu Modułowego Systemu Broni Strzeleckiej (MSBS) jest konstrukcją opracowaną wspólnie przez Fabrykę Broni i Wojskową Akademię Techniczną. Rodzina karabinków znanych pod skrótem MSBS otrzymała wspólną nazwę Grot upamiętniającą gen. dyw. Stefana Roweckiego "Grota" - komendanta głównego Związku Walki Zbrojnej i AK, jednego z twórców podziemia niepodległościowego w czasie II wojny światowej, żołnierza 1939 r., legionistę.