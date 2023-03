Rzecznik MSZ: 30 i 31 marca spotkanie szefów dyplomacji Bukareszteńskiej Dziewiątki w Łodzi

30 i 31 marca w Łodzi spotkają się ministrowie spraw zagranicznych Bukareszteńskiej Dziewiątki, obecni będą także przedstawiciele Szwecji, Finlandii, Hiszpanii oraz Stanów Zjednoczonych; tematami rozmów będą wschodnia flanka NATO i Ukraina - poinformował we wtorek rzecznik MSZ Łukasz Jasina.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

"Polska przewodnicząca Bukaresztańskiej Dziewiątce zaprosiła do Łodzi ministrów spraw zagranicznych. Minister (Zbigniew) Rau jako gospodarz spotkania będzie prowadził konsultacje oczywiście w kwestii wschodniej flanki NATO i rosyjskiej agresji na Ukrainę" - powiedział Jasina na konferencji prasowej.

Dodał, że do Łodzi zostaną zaproszeni nie tylko przedstawiciele Kwatery Głównej NATO, ale także reprezentanci Szwecji i Finlandii, które chcą dołączyć do NATO. Do Łodzi ma również przyjechać - jak zapowiedział Jasina - minister spraw zagranicznych Hiszpanii - z uwagi na rosnącą rolę tego kraju w obronie wschodniej flanki i Ukrainy - a także przedstawiciel administracji amerykańskiej.

Rzecznik MSZ stwierdził, że spotkanie w Łodzi będzie też bardzo ważne z punktu widzenia przygotowań do lipcowego szczytu NATO w Wilnie.

Poinformował również, że w tym miesiącu zakończy się realizacja polsko-brytyjskiego porozumienia ws. osób wewnętrznie przesiedlonych na Ukrainie. "Kolejne osiedla modułowe we Lwowie i w Połtawie będą do otworzenia. Liczymy na to, że dzięki tym osiedlom ludziom znajdą dom" - powiedział Jasina.