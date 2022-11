Rzecznik MSZ: chargé d'affaires Ambasady RP w Moskwie wezwany do rosyjskiego MSZ

Chargé d'affaires ambasady RP w Moskwie Jacek Śladewski został w środę wezwany do rosyjskiego MSZ; rozmowa ta trwała około 20 minut i była związana z wtorkowym wezwaniem ambasadora Rosji do polskiego MSZ - przekazał PAP rzecznik MSZ Łukasz Jasina.

"Potwierdzamy, że chargé d'affaires Ambasady RP w Moskwie Jacek Śladewski został w środę wezwany do rosyjskiego MSZ. Ta rozmowa trwała około 20 minut i była związana oczywiście z wczorajszym wezwaniem pana ambasadora Siergieja Andriejewa tutaj w Warszawie. Tyle możemy na tę chwilę przekazać" - powiedział PAP Jasina.

Jak zaznaczył, polski ambasador Krzysztof Krajewski "do Moskwy dziś wyrusza, ale znajduje się w tym momencie w Warszawie, gdzie przyjechał w związku z obchodami Dnia Służby Zagranicznej".

We wtorek na terenie wsi Przewodów w powiecie hrubieszowskim spadł pocisk produkcji rosyjskiej, w wyniku czego śmierć poniosło dwóch obywateli Polski. Siły rosyjskie przeprowadziły we wtorek po południu zakrojony na szeroką skalę atak rakietowy na Ukrainę, wymierzony głównie w obiekty energetyczne. W związku z tymi wydarzeniami minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau wezwał ambasadora Rosji Siergieja Andriejewa do MSZ z żądaniem niezwłocznego przekazania szczegółowych wyjaśnień; ich rozmowa zakończyła się we wtorek przed północą.