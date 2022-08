Rzecznik MSZ: minister Rau w poniedziałek z wizytą w Słowenii, następnie z dwudniową wizytą w Czechach

Szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau w poniedziałek weźmie udział w Forum Strategicznym w Bled, a następnie uda się z dwudniową wizytą do Czech, gdzie będzie uczestniczyć m.in. w nieformalnym spotkaniu ministrów spraw zagranicznych państw UE - zapowiedział rzecznik MSZ Łukasz Jasina.

"W dniach 29-31 sierpnia szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau odwiedzi Bled i Pragę" - poinformował w komunikacie Jasina.

Dodał, że w poniedziałek minister Rau weźmie udział w Forum Strategicznym w Bled, gdzie wystąpi w panelu "How many Europes in Europe?".

Konferencja w Bled odbywa się od 2006 r., a jej organizatorami jest rząd Słowenii i słoweński think-tank Centre for European Perspective.

"Następnie szef polskiego MSZ uda się z dwudniową wizytą do Pragi, gdzie będzie uczestniczyć w nieformalnym spotkaniu ministrów spraw zagranicznych państw członkowskich Unii Europejskiej w formule Gymnich" - zapowiedział Jasina.

Wskazał, że na marginesie szczytu minister Rau spotka się z szefem dyplomacji Finlandii.

"W środę, 31 sierpnia minister Rau weźmie udział w inauguracji tegorocznej edycji Forum 2000, poświęconemu Ukrainie, gdzie wystąpi w panelu: +Ukraine: a vision for success+" - poinformował rzecznik MSZ.