Rzecznik MSZ: minister Rau wręczył ambasadorowi Rosji notę dyplomatyczną

W nocy z wtorku na środę szef MSZ Zbigniew Rau przekazał ambasadorowi Rosji notę dyplomatyczną. To była bardzo krótka rozmowa bez żadnych kurtuazji, spotkanie trwało cztery minuty - poinformował w środę rzecznik MSZ Łukasz Jasina.

"Pan ambasador był wczoraj w MSZ kilkanaście minut przed północą. Został przyjęty przez pana ministra Zbigniewa Raua. To była bardzo krótka rozmowa bez żadnych kurtuazji, grzeczności, nawet wymiany uścisku dłoni. Trwała cztery minuty. Pan minister przedstawił ambasadorowi notę dyplomatyczną, która opisała sytuację i nasze spojrzenie na całą sprawę. Pan ambasador przyjął to do wiadomości i ambasadę opuścił" - powiedział rzecznik MSZ Łukasz Jasina w środę w rozmowie z TVP Info.

Jasina poinformował też, że minister Rau od wtorku odbył wiele rozmów, w tym z minister spraw zagranicznych Niemiec Annaleną Baerbock. Dodał, że na środę zaplanowane są kolejne rozmowy z ministrami spraw zagranicznych innych krajów. Zaznaczył, że MSZ wspiera "aktywność prezydenta i premiera".

We wtorek po godz. 15 - jak przekazali przedstawiciele polskich władz - na terenie leżącej niedaleko od granicy z Ukrainą wsi Przewodów (powiat hrubieszowski, woj. lubelskie) spadł pocisk; w wyniku eksplozji śmierć poniosło dwóch obywateli Polski. Siły rosyjskie przeprowadziły we wtorek po południu zakrojony na szeroką skalę atak rakietowy na Ukrainę, wymierzony głównie w obiekty energetyczne.