Rzecznik MSZ o wizycie prezydenta Ukrainy: duże znaczenie symboliczne

To też był konkret, że do Polski przyjechał prezydent Ukrainy, by podziękować naszemu społeczeństwu; symbolika ma duże znaczenie - powiedział w czwartek w radiu RMF FM rzecznik MSZ Łukasz Jasina. Zaznaczył, że podczas tej wizyty padły także konkrety w zakresie wsparcia obronnego Ukrainy.

W środę z wizytą w Polsce przebywał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski z małżonką - Ołeną. Ukraiński przywódca spotkał się z prezydentem Dudą i premierem Mateuszem Morawieckim. Zełenski wraz z prezydentem Dudą wygłosili też na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie przemówienia.

Rzecznik ministerstwa spraw zagranicznych w radiu RMF FM podkreślił, że wizyta ukraińskiego prezydenta w Polsce miała duży wymiar symboliczny.

"Wczoraj to był konkret także, że do Polski może przyjechać prezydent Ukrainy i nie musi od razu publicznie z nami negocjować różnych rzeczy, prosić o broń, ale podziękować naszemu społeczeństwu. I to był konkret także" - wskazał Jasina.

Jak dodał, podczas rozmów Zełenskiego z przedstawicielami polskich władz padły także konkrety m.in. w zakresie wsparcia obronnego Ukrainy.

Rzecznik MSZ akcentował, że Polska chce przekazać jak najwięcej broni Ukrainie, jednak decyzja, m.in. w sprawie przekazania F-16, powinna być podjęta przez wszystkich sojuszników NATO.

Jasina był pytany, czy - jego zdaniem - w przemówieniu prezydenta Zełenskiego nie zabrakło tematu zbrodni wołyńskiej.

"Niestety zbliża się jednak 80. rocznica ludobójstwa wołyńsko-galicyjskiego i nie będzie się można nad tą rocznicą prześlizgnąć w tym roku, tak jak próbowali to niektórzy zrobić rok temu. Ukraińcy i tak rozumieją tę sprawę lepiej niż rok temu, ale chyba trochę za wolno to wszystko idzie, jeśli chodzi o nasze pragnienia" - powiedział rzecznik MSZ.

"Ukraińcy coraz lepiej rozumieją, że bez jakiejś formy wspólnego rozliczenia z tą zbrodnią, związanego z pamięcią, z upamiętnieniem, stosunków polsko-ukraińskich się nie rozwiąże. To zostało wczoraj powiedzianej podczas wszystkich rozmów prezydentowi Zełenskiemu wprost. Zobaczymy jaka będzie ukraińska reakcja" - zaznaczył.

Według Jasiny nie ma lepszego czasu na pochylenie się nad tym tematem niż teraz. Dopytywany, kiedy będzie można badać bez żadnych przeszkód zbrodnię wołyńską, rzecznik MSZ powiedział, że od kilku miesięcy jest to bardziej możliwe niż kiedyś. "Z upamiętnieniem też już jest lepiej, ale ciągle brakuje nam jednej prostej rzeczy, prostego powiedzenia przez ukraińskich przywódców: tak, nasz naród to zrobił" - dodał Jasina.