Rzecznik MSZ: stanowisko Polski bardzo jasne - jesteśmy za przyjęciem Ukrainy do NATO

Stanowisko Polski pozostaje bardzo jasne: jesteśmy za przyjęciem Ukrainy do NATO - powiedział rzecznik MSZ Łukasz Jasina. Zaznaczył, że nie będzie to łatwy proces i może potrwa bardzo długo, "ale będziemy się starali".

We wtorek Finlandia została 31. członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego. Finlandia i Szwecja wspólnie złożyły wniosek o przystąpienie do NATO po inwazji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 r. Spośród obecnych członków Sojuszu Północnoatlantyckiego wniosek akcesyjny Szwecji nie został jeszcze ratyfikowany przez Węgry i Turcję. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych w środę w Polskim Radiu 24 zapytany został m.in. o to, kiedy do NATO zostanie przyjęta Ukraina.

"Z uwagi na takie czy inne kwestie polityczne przyjęcie do NATO jest łatwiejsze niż przyjęcie do Unii Europejskiej, i o tym też mówimy bardzo często od roku. Ale jak widzimy ci sami, którzy starają się uczestniczyć w procesie odbudowy Ukrainy już tacy nie są entuzjastyczni, jeżeli chodzi o zapewnienie Ukrainie tego mocnego bezpieczeństwa używając bardzo często argumentu, że nie powinno się przyjmować państw, które toczą wojnę i których sytuacja graniczna jest nieuregulowana" - powiedział Jasina.

Jednocześnie wskazał, że "stanowisko Polski pozostaje bardzo jasne: my jesteśmy za przyjęciem Ukrainy do NATO, ale nie będzie to taki łatwy proces i z całą pewnością nie zostanie przed szczytem (NATO) w Wilnie ukoronowany, a może i potrwa bardzo, bardzo długo, ale będziemy się starali".

Rzecznik MSZ zapytany został także o to, na co można liczyć w związku ze Szczytem Sojuszu Północnoatlantyckiego w lipcu tego roku w Wilnie.

"Mam nadzieję, że w końcu do Wilna uda się domknąć kwestie Szwecji i uda się wzmocnić wschodnią flankę NATO kolejnymi decyzjami, które zostaną tam podjęte, czyli kolejnymi siłami amerykańskimi, które powinny znaleźć się w Polsce, na Litwie, Łowie, w Estonii, bo bez tego nie ma naprawdę w minimalnym stopniu choćby naszego bezpieczeństwa. I to jest rzecz najważniejsza. A reszta? To się będzie bardzo powoli uklejało (...) przez najbliższe trzy miesiące. Początkiem tego był szczyt ministerialny flanki w Łodzi i tych spotkań będzie jeszcze bardzo, bardzo wiele. Ja w tej chwili nie jestem w stanie przewidzieć w 100 proc. agendy tego szczytu" - zaznaczył Jasina.

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg we wtorek po spotkaniu ministrów spraw zagranicznych Sojuszu Północnoatlantyckiego z udziałem szefa ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kułeby poinformował, że NATO zaprosiło prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego do udziału w szczycie sojuszu organizowanym w Wilnie. Na posiedzeniu Komisji NATO-Ukraina we wtorek ministrowie spraw zagranicznych państw członkowskich sojuszu potwierdzili swoje zdecydowane poparcie dla Ukrainy. Stoltenberg zauważył, że członkowie sojuszu opracują wieloletnią inicjatywę, która pomoże zapewnić Ukrainie odstraszanie i obronę, przejść od sprzętu i doktryn z czasów sowieckich do standardów NATO oraz zwiększyć interoperacyjność z NATO.