Rzecznik MSZ: wszystkie ofiary wypadku polskiego autobusu w Chorwacji to polscy obywatele

Wszystkie ofiary wypadku polskiego autobusu w Chorwacji to polscy obywatele - poinformował rzecznik MSZ Łukasz Jasina. W wypadku zginęło 11 osób, a 34 zostały ranne w różnym stopniu. MSZ będzie uruchamiał ws. wypadku specjalną infolinię.

Chorwacka agencja prasowa HINA podała, że 11 osób zginęło, wiele zostało rannych w wypadku polskiego autobusu, do którego doszło w sobotę nad ranem na autostradzie A4 na północ od stolicy Chorwacji Zagrzebia.

Jasina na antenie TVN24 potwierdził, że zginęło 11 osób i poinformował, że 34 zostały ranne w różnym stopniu: od ran lekkich do ran ciężkich.

"Wszystkie ofiary to polscy obywatele - możemy to w tym momencie potwierdzić" - powiedział rzecznik MSZ. "Autobus ma warszawskie rejestracje" - podał. "W tej chwili jeszcze nie potwierdzamy dlaczego tam jechał, będziemy to wiedzieli w ciągu kilkunastu minut" - dodał.

Jak przekazał Jasina, na miejscu zdarzenia jest polski konsul i wicekonsul. "Będziemy w najbliższym czasie uruchamiali infolinię dla osób najbliższych, stąd będzie w tej sprawie specjalny komunikat na stronie i na mediach społecznościowych MSZ" - powiedział.

Jasina poinformował, że na miejsce wypadku udaje się także chorwacki minister spraw wewnętrznych.