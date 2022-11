Rzecznik MSZ: z tego, co wiem, w resorcie nigdy nie nastąpiło naruszenie procedur ws. rozmów telefonicznych z przywódcami

W MSZ istnieje dokładnie określona procedura łączenia się z przywódcami państw przy każdej rozmowie telefonicznej; z tego, co się orientuję, w resorcie nigdy nie nastąpiło naruszenie procedur bezpieczeństwa - powiedział w piątek rzecznik MSZ Łukasz Jasina.

We wtorek w internecie pojawiło się nagranie rozmowy podszywającego się pod prezydenta Francji Emmanuela Macrona rosyjskiego komika z prezydentem Andrzejem Dudą, do której miało dojść tydzień wcześniej, w nocy z wtorku na środę, po eksplozji rakiety w Przewodowie. We wtorek KPRP oświadczyła, że doszło do połączenia telefonicznego prezydenta Dudy z osobą podającą się za prezydenta Francji; po tym połączeniu Kancelaria Prezydenta niezwłocznie podjęła we współpracy z odpowiednimi służbami działania wyjaśniające - dodano.

Szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot pytany był w Programie I Polskiego Radia, czy ustalenia dotyczące wyjaśnienia tej sprawy już się zakończyły. "Postępowanie, które zlecił pan prezydent, pozwoliło wyciągnąć wnioski w postaci konsekwencji personalnych wobec określonych osób, które dopuściły się błędów" - powiedział. "Nie ma co ukrywać, tutaj się bijemy z pokorą we własne piersi" - dodał.

Rzecznika MSZ spytano na piątkowej konferencji prasowej w Warszawie, czy resort wiedział o sytuacji bezpośrednio po jej zaistnieniu i czy MSZ zna przebieg procedury połączenia w Kancelarii Prezydenta. Dopytywano, czy także w MSZ istnieje taka procedura w przypadku łączenia się z przywódcami, czy resortami innych krajów.

Jasina odpowiedział, że nie wypowiada się w imieniu Kancelarii Prezydenta. "U nas istnieje procedura łączenia się z przywódcami, jest dokładnie określona, przy każdej rozmowie telefonicznej. Odpowiedni pracownicy w odpowiednim biurze sprawdzają linie, pozostają też w kontakcie z odpowiednimi ministerstwami albo z ambasadami" - powiedział.

"W każdym wypadku może się zdarzyć rozmowa nagła, przez komórkę - ministrów, bo tacy posiadają oczywiście do siebie numery - ale z tego, co się orientuję, nigdy nie nastąpiło takie naruszenie procedur bezpieczeństwa z MSZ" - dodał.

Jak podkreślił Jasina, on sam dowiedział się o sytuacji dotyczącej rozmowy prezydenta Dudy z oficjalnego komunikatu.

Jasina był też pytany, jak to, że stały przedstawiciel Rosji przy OBWE Aleksander Łukaszewicz będzie uczestniczył w radzie ministerialnej OBWE, przełoży się na jej przebieg.

Jasina odpowiedział, że 1 i 2 grudnia w Łodzi ministrowie podsumują polskie przewodnictwo w OBWE i to, co się stało z Organizacją w tym roku. "Bo mamy sytuację, w której jedno państwo podważyło wszystkie zasady, które w OBWE istnieją, co paraliżuje bardzo wiele działań tej organizacji" - powiedział.

Podkreślił, że liczy na to, iż uda się wypracować podczas tego spotkania zarówno bardzo dobre podsumowanie, ale i rekomendacje na przyszłość. Zaznaczył, że Rosja jest członkiem OBWE zatem jej przedstawiciel ma prawo uczestniczyć w wydarzeniu.

Rzecznik MSZ był też pytany stanowisko szefa resortu w sprawie niemieckiej propozycji dotyczącej systemów przeciwlotniczych Patriot i czy podziela on zdanie prezydenta Dudy, że te systemy powinny chronić przede wszystkim polskich obywateli i terytorium.

"Znamy stanowisko pana prezydenta, jest znane stanowisko ministra obrony Błaszczaka; MSZ wspiera pana prezydenta, rząd, we wszystkich działaniach dotyczących polskiej obronności i wzmocnienia polskiej współpracy w ramach NATO" - odpowiedział.

Po południu prezydent Andrzej Duda powiedział, że z wojskowego punktu widzenia byłoby najlepiej, gdyby zestawy Patriot znajdowały się w pewnej odległości od polskiej granicy, na terytorium Ukrainy, ale decyzja w sprawie ich rozmieszczenia należy do strony, która nimi dysponuje, czyli do Niemiec.

Jasina dopytywany, czy ta sprawa będzie wśród tematów przyszłotygodniowego szczytu ministerialnego państw NATO w Bukareszcie, powiedział, że na pewno wśród tematów będzie kwestia bezpieczeństwa wschodniej flanki, także w kontekście niedawnego zdarzenia w Przewodowie, w wyniku którego zginęło dwóch polskich obywateli.

We wtorek, 15 listopada, gdy siły rosyjskie przeprowadziły zakrojony na szeroką skalę atak rakietowy na Ukrainę, na teren miejscowości Przewodów (woj. lubelskie) leżącej blisko granicy polsko-ukraińskiej spadła rakieta - jak później informowały polskie władze - najprawdopodobniej ukraińskiej obrony powietrznej, doszło do eksplozji, w wyniku której zginęło dwóch Polaków. Podkreślono, że wszystko wskazuje na to, że sytuacja ta była wynikiem nieszczęśliwego wypadku. W sprawie prowadzone jest śledztwo.

W niedzielę, 20 listopada, minister obrony Niemiec Christine Lambrecht (SPD) zaproponowała wsparcie dla Polski obejmujące systemy obrony przeciwlotniczej Patriot i myśliwce Eurofighter, które strzegłyby polskiej przestrzeni powietrznej.

W środę wicepremier Błaszczak poinformował, że zwrócił się do strony niemieckiej, aby proponowane Polsce baterie Patriot zostały przekazane Ukrainie. Jak uzasadniał, "to pozwoli uchronić Ukrainę przed kolejnymi ofiarami i blackoutem i zwiększy bezpieczeństwo naszej wschodniej granicy".

W czwartek minister obrony stwierdziła, że "te Patrioty są częścią zintegrowanej obrony powietrznej NATO, co oznacza, że mają zostać rozmieszczone na terytorium NATO". Dodała, że jakiekolwiek użycie ich poza terytorium NATO wymagałoby wcześniejszych rozmów z NATO i sojusznikami.

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg zapytany w piątek w Brukseli, co sądzi o pomyśle przekazania zestawów Patriot Ukrainie i czy odbyły się już konsultacje, o których mówiła minister Lambrecht, odpowiedział, że z zadowoleniem przyjmuje "informację o niemieckiej ofercie wzmocnienia polskiej obrony przeciwlotniczej przez rozmieszczenie wyrzutni rakietowych Patriot po tragicznym incydencie z ostatniego tygodnia, w którym dwie osoby straciły życie".

Stoltenberg podkreślił, że od kilku lat NATO zwiększało swoją obecność we wschodniej części Sojuszu, szczególnie zaś obecność ta wzmocniona została po inwazji Rosji na Ukrainę. Równolegle - zaznaczył sekretarz generalny NATO - Ukraina została zaopatrzona "w znaczące systemy obrony przeciwlotniczej, w tym systemy nowoczesne". "Niemcy dostarczyły nowoczesne systemy Ukrainie. Na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych w następnym tygodniu będę zachęcał sojuszników do dalszych kroków w tym kierunku. Ale konkretne decyzje dotyczące konkretnych zdolności należą do kompetencji narodowych" - powiedział Stoltenberg.