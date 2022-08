Rzecznik MZ: do Zagrzebia wystartowała wojskowa Casa po poszkodowanych w wypadku w Chorwacji

Z lotniska na Okęciu przed chwilą wystartowała wojskowa Casa, która leci bezpośrednio do Zagrzebia, gdzie odbierze pacjentów. Będzie to 10 osób, które zostaną rozlokowane na terenie woj. wielkopolskiego, mazowieckiego i łódzkiego - poinformował w środę rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz.

Andrusiewicz poinformował na środowym briefingu, że "dzisiaj pacjenci powrócą do Polski".

"Będzie to 10 pacjentów, którzy zostaną rozlokowani na terenie woj. wielkopolskiego, mazowieckiego i łódzkiego, by byli jak najbliżej domów" - powiedział.

"Sytuacja jest dynamiczna, mówiliśmy już o 14 pacjentach, którzy przyjadą dziś do Polski, potem o 13, dzisiaj już zupełnie inaczej" - stwierdził.

Do wypadku polskiego autokaru doszło w sobotę 6 sierpnia nad ranem na autostradzie A4 na północ od stolicy Chorwacji Zagrzebia. Jadący w kierunku Zagrzebia autobus zjechał z drogi i wpadł do rowu przy autostradzie - przekazała policja. W wypadku zginęło 12 osób, a 32 zostały ranne. Wszystkie ofiary wypadku to polscy obywatele, którzy pielgrzymowali do Medjugorie.