Rzecznik MZ: Przerwa świąteczna ograniczyła ogniska zakażeń w szkołach

Przerwa świąteczna ograniczyła ogniska zakażeń w szkołach – zaznaczył w poniedziałek rzecznik prasowy Wojciech Andrusiewicz. Dodał, że zaszczepionych jest 286 tys. dzieci w wieku od 5-11 lat.

"W tej chwili mamy 286 tys. zaszczepionych dzieci w wieku od 5-11 lat na 386 tys. rejestracji. Niestety tych rejestracji nie przybywa w takim tempie, w jakim byśmy chcieli. Tych szczepionek zamawianych z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych jest coraz mniej" - powiedział.

Szczepienia dzieci - jak przypomniał - pozwalają uniknąć wielu ciężkich powikłań, ale także uchronić przed powrotem do zdalnej nauki. Jednocześnie Andrusiewicz powiedział, że dzięki trzytygodniowej przerwie świątecznej ogniska zakażeń w szkołach zostały ograniczone do 700 z około 3 tys.

"To jest obraz tego, jak przez te trzy tygodnie, udało się ograniczyć transmisję (wirusa- PAP)" - powiedział.

Rzecznik MZ zaapelował o szczepienie dawką przypominającą. "Jest naukowo udowodnione, że trzecia dawka chroni nas przed wirusem w wersji omikron. Po pierwsze przed zakażeniem, a jeżeli się już zakaźmy, to przed ciężkim przebiegiem choroby" - zaznaczył.

Odniósł się także do kwestii przygotowywania infrastruktury szpitalnej na przyjęcie kolejnych pacjentów z COVID-19. Podkreślił, że wojewodowie do soboty mają przedstawić plan "powiększenia bazy łóżkowej w swoim województwie".

"Sumarycznie ma to nam dać 40 tys. łóżek" - podsumował.

Ostrzegł, że jeżeli nastąpi wzrost hospitalizacji, to w pierwszej połowie lutego wojewodowie przygotują kolejne plany, a dla zakażonych koronawirusem pacjentów przeznaczonych będzie do 60 tys. łóżek.

"To jest ostateczność - powtarzam za ministrem zdrowia. Mamy do dyspozycji 120 tys. łóżek (poza 60 tys. dla pacjentów specjalistycznych - PAP), z czego 60 tys. niewykluczone, że trzeba będzie przekształcić na łóżka covidowe. To pokazuje, że 50 proc. łóżek z systemu szpitalnego będziemy musieli w najgorszej sytuacji przeznaczyć na łóżka covidowe" - wyliczył.