Rzecznik MZ: w ślad za spadkami zakażeń koronawirusem podąża również spadek hospitalizacji

W ślad za spadkami zakażeń koronawirusem podąża również powoli spadek hospitalizacji - poinformował w piątek rzecznik prasowy resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. W poszczególnych województwach będziemy zwalniali łóżka covidowe i przeznaczali te łóżka dla innych pacjentów - dodał.

"Dzisiaj kolejny dzień spadków. To już tydzień, kiedy notujemy spadki zakażeń. Spadkom zakażeń towarzyszy również spadek hospitalizacji. Ostatniej doby zanotowaliśmy ponad 100 zwolnionych łóżek covidowych. Sumarycznie w ostatnich 3 dniach to już w okolicy 700 zwolnionych łóżek covidowych, czyli 700 łóżek covidowych mniej w systemie, więc widzimy, że w ślad za tymi spadkami z czwartej fali zakażeń podąża również już powoli spadek hospitalizacji. W poszczególnych województwach będziemy już zwalniali łóżka covidowe tworzące ten bufor dla pacjentów covidowych i przeznaczali te łóżka dla pacjentów z innych zakresów" - powiedział Andrusiewicz na konferencji prasowej.

Jak mówił, "szczególnie jest to ważne tutaj, na Mazowszu, gdzie w ostatnich dniach spadła liczba pacjentów covidowych przewożonych transportem ratownictwa medycznego do szpitali i potrzebne są w tej chwili łóżka dla pacjentów niecovidowych". "Stąd też w najbliższych dniach te łóżka covidowe będą zdejmowane z tego buforu" - przekazał.

Rzecznik MZ wskazał, że nadal jest duża liczba zgonów pacjentów z COVID-19. "Przeżywamy w zakresie zgonów szczyt tej czwartek fali. To, co ponownie należy podkreślić, dzisiejszego dnia zaraportowanych blisko 600 zgonów, ponad 72 proc. z tych zgonów są to osoby niezaszczepione, więc widzimy tę prawidłowość, że nie schodzimy poniżej 70 proc. osób niezaszczepionych w tych zgonach w ostatnich tygodniach" - zwrócił uwagę Andrusiewicz.

Zaznaczył, że "wszyscy, którzy się nie szczepią, biorą na siebie te straszne konsekwencje przegrania walki z covidem".