Rzecznik MZ: w trybie dwutygodniowym będziemy przekazywać informacje o dostępności leków

W trybie najpewniej dwutygodniowym będziemy przekazywać informacje do Naczelnej Izby Lekarskiej, Naczelnej Izby Aptekarskiej i do hurtowników w zakresie możliwej, ograniczonej dostępności poszczególnych leków – powiedział we wtorek rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski przedstawił we wtorek informacje o dostępności leków w Polsce. Obecny na konferencji prasowej rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz podkreślił, że największą troską resortu jest zapewnienie dostępu do leków refundowanych.

"Leki te są niezbędne dla pacjentów. Państwo polskie ponosi za nie odpłatność. Pozostałe leki reguluje też rynek komercyjny, nie mówiąc już o lekach OTC, czyli lekach bezreceptowych" - dodał.

"W trybie najpewniej dwutygodniowym będziemy przekazywać od dziś informacje do Naczelnej Izby Lekarskiej, Naczelnej Izby Aptekarskiej oraz hurtowników w zakresie możliwej, ograniczonej dostępności poszczególnych leków tak, żeby lekarz już przy wypisywaniu pacjenta mógł stwierdzić, czy lek będzie mógł wykupiony, czy jest dostępny w aptekach na terenie choćby województwa" - przekazał Andrusiewicz.

Dodał, że docelowo ma być to system informatyczny "podpięty pod gabinet.gov.pl", czyli - jak wyjaśnił - pod aplikacje gabinetowe prowadzone w każdym podmiocie medycznym.

Andrusiewicz powiedział, że ostatnio zdarzył się przypadek braku dostępności leków w jednym z województw.

"Okazuje się, że po nowym wskazaniu dla leku szpitale nagminnie wykupywały lek i gromadziły go w swoich magazynach, tym samym lek przestał być dostępny w szeregu aptek. To nie tylko gromadzenie przez pacjentów, ale również przez podmioty medyczne, które potem, jak zdiagnozowaliśmy, na stanie miały takie ilości, które w zupełności wystarczały na najbliższe pół roku, jak nie dłużej" - podkreślił.