Rzecznik MZ: we wtorek pojawi się rozporządzenie o sposobie weryfikacji certyfikatów covidowych

We wtorek pojawi się nowe rozporządzenie epidemiczne dotyczące sposobu weryfikacji certyfikatów covidowych przez przedsiębiorców - powiedział w poniedziałek rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz. Od 15 grudnia obowiązują zaostrzone limity osób m. in. w restauracjach i hotelach, zmniejszone do 30 proc.

Od 15 grudnia będą obowiązywały nowe limity osób w miejscach publicznych. W transporcie zbiorowym ma on wynosić 75 proc. obłożenia. Kolejno w restauracjach, barach i hotelach, kinach, teatrach, obiektach sportowych i sakralnych limit został obniżony do 30 proc. Zwiększenie limitu będzie możliwe tylko dla osób zaszczepionych, zweryfikowanych przez przedsiębiorcę za pomocą certyfikatu COVID-19.

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz poinformował na poniedziałkowej konferencji, że nowe rozporządzenie epidemiczne dotyczące m.in. sposobu weryfikacji certyfikatów covidowych pojawi się we wtorek. W poniedziałek rano zostało wysłane na obieg Rady Ministrów - dodał.

Andrusiewicz przekazał też, że "w rozporządzeniu pojawi się dokładne wskazanie, na czym ma polegać udowodnienie, czy jesteśmy osobą zaszczepioną, czy mamy certyfikat covidowy".

"Jeżeli od 15 grudnia wchodzą ostrzejsze limity do 30 proc. do restauracji, hoteli, będzie wskazanie, że jeżeli klient zechce wejść ponad limit, jest obowiązany pokazać certyfikat covidowy. Czyli klient jest zobowiązany, jeśli zechce wejść. Jeżeli nie, nie musi niczego okazywać" - powiedział Andrusiewicz.