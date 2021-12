Rzecznik MZ: wykonaliśmy ok. 16 tys. szczepień dzieci z grupy 5 -11 lat

Do tej pory mamy wykonane w granicach 16 tys. szczepień dzieci z grupy 5-11 lat - podał na piątkowej konferencji prasowej Wojciech Andrusiewicz, rzecznik Ministerstwa Zdrowia.

"Do tej pory mamy wykonane w granicach 16 tys. szczepień dzieci z grupy 5-11 lat. W dzień do zamknięcia punktów szczepień te dane nie oddają w pełni rzeczywistości. Jak państwo wczoraj widzieliście, do wieczora raportowaliśmy w granicach 500 zaszczepionych dzieci, a po godz. 21 było ich już 12 tys." - powiedział.

"Liczymy, że dzisiejszy dzień skończymy z podobnym wynikiem. Powinniśmy dzisiaj na koniec dnia odnotować około 20 tys. szczepień w wieku 5-11 lat. Na szczepienia zapisanych jest w tej grupie wiekowej 175 tys. osób. 250 tys. sztuk szczepionek zostało zamówione z punktów szczepień, te 250 tys. sztuk na bieżąco wychodzi z rządowej Agencji Rezerw Strategicznych do punktów szczepień" - poinformował.

W czwartek ruszyły szczepienia przeciw COVID-19 dzieci w wieku od 5 do 11 lat. Są wykonywane preparatem Comirnaty (Pfizer-BioNTech) w dostosowanej do wieku dawce pediatrycznej. E-skierowanie na szczepienie dla dzieci w wieku 5-11 lat wystawiane jest automatycznie z chwilą skończenia przez dziecko 5 lat. Dopuszczone kanały rejestracji na szczepienie to m.in. infolinia 989, e-Rejestracja i punkty szczepień.

Kwalifikację do szczepienia dzieci wykonuje lekarz z ważnym prawem wykonywania zawodu, również lekarz stażysta i lekarz rezydent. Szczepionki przeciw COVID-19 w grupie dzieci 5-11 lat mogą być podawane wraz z innymi szczepionkami w ramach Programu Szczepień Ochronnych, tylko w różne części ciała. Schemat szczepienia jest dwudawkowy przy zachowaniu rekomendowanego odstępu co najmniej 21 dni między dawkami.